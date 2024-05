Še en preobrat v trenerski sagi: bo Xavi vendarle zapustil Barcelono?

Barcelona je po Xavijevi napovedi o odhodu obrnila rezultatsko krivuljo in dva meseca kasneje je vodstvo kluba začelo 44-letnega Katalonca napeljevati k spremembi odločitve. "Upam in želim, da bo nadaljeval tukaj, saj ga imamo v mislih za dolgoročni projekt z ekipo, ki je v prihodnosti zmožna velikih stvari. Skušali ga bomo prepričati, da ostane, odločitev pa bo odvisna od njega," je na začetku aprila javno dejal podpredsednik katalonskega kluba Rafa Yuste. Kljub izpadu iz elitne Lige prvakov in neuspešni obrambi naslova španskega prvaka, je bilo prepričevanje uspešno in konec aprila je španski prvoligaš sporočil, da bo Xavi tudi po koncu sezone ostal na klopi Barcelone in tako spoštoval obstoječo pogodbo, ki ga za Barcelono veže do 30. junija 2025.