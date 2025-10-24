Še en udarec za Barcelono, Raphinha izpustil trening

Pred nedeljskim El Clasicom imata oba največja španska kluba veliko težav s poškodbami. V zraku visi tudi nastop brazilskega zvezdnika Raphinhe, ki že skoraj mesec dni okreva po poškodbi stegenske mišice. Brazilec je izpustil petkov trening s soigralci, kar zagotovo ni spodbudna novica za Katalonce.

Raphinha FOTO: Profimedia icon-expand

Raphinha je na prvih šestih tekmah španskega prvenstva dosegel tri zadetke in prispeval dve asistenci. Brazilec je nadaljeval z odlično formo iz lanske sezone, ko je bil eden izmed najpomembnejših igralcev Blaugrane. Na septembrski tekmi proti Real Sociedadu je staknil poškodbo stegenske mišice, zaradi katere je bil v 65. minuti tudi zamenjan. Po slabem mesecu okrevanja 28-letnik še vedno ni 100-odstotno pripravljen na nastop v nedeljo. Dva dneva pred najbolj pričakovano tekmo v nogometnem svetu je Brazilec sicer prišel v Barcin vadbeni kompleks, vendar se ni udeležil skupnega treninga s soigralci. Očitno bo usoda brazilskega reprezentanta do konca visela v zraku.

Dani Olmo FOTO: Profimedia icon-expand

Še zdaleč pa Raphinha ni edina skrb za Blaugrano. Potrjeno je že, da na nedeljski tekmi ne bodo nastopili Gavi, Joan Garcia in Dani Olmo. Prav tako bo morala Barcelona v tekmo brez svojega glavnega osrednjega napadalca, Roberta Lewandowskega. Poljakovo okrevanje sicer poteka brez zapletov, tako da si Katalonci njegov povratek obetajo že v novembru. V zraku visi tudi nastop Julesa Koundeja. Francoz je začel na torkovi tekmi proti Olympiacosu, na kateri je utrpel lažji udarec, od katerega si še ni popolnoma opomogel. Tudi branilec je v petek opravil le individualni trening.

David Alaba FOTO: AP icon-expand

Svoje težave s poškodbami imajo tudi Madridčani. V nedeljo ne bodo mogli računati na Antonija Rüdigerja in najverjetneje tudi na Davida Alabo. Slednji sicer še ni popolnoma izključen, vendar se zdi malo verjetno, da bo pripravljen za nedeljski obračun. Kraljevi klub je v tem tednu dobil nekaj pozitivnih novic, kar zadeva fizično stanje igralcev. Dolgo časa so Beli balet pestile predvsem poškodbe v obrambi. Pred El Clasicom naj bi se v kader vrnili kar štirje igralci. Oba desna bočna branilca, Dani Carvajal in Trent Alexander-Arnold, sta znatno zmanjšala čas okrevanja in bosta po vsej verjetnosti pripravljena za nedeljski derbi.

Xabi Alonso FOTO: Profimedia icon-expand