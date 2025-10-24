Še en udarec za Barcelono, Raphinha izpustil trening

Raphinha je na prvih šestih tekmah španskega prvenstva dosegel tri zadetke in prispeval dve asistenci. Brazilec je nadaljeval z odlično formo iz lanske sezone, ko je bil eden izmed najpomembnejših igralcev Blaugrane. Na septembrski tekmi proti Real Sociedadu je staknil poškodbo stegenske mišice, zaradi katere je bil v 65. minuti tudi zamenjan.
Po slabem mesecu okrevanja 28-letnik še vedno ni 100-odstotno pripravljen na nastop v nedeljo. Dva dneva pred najbolj pričakovano tekmo v nogometnem svetu je Brazilec sicer prišel v Barcin vadbeni kompleks, vendar se ni udeležil skupnega treninga s soigralci. Očitno bo usoda brazilskega reprezentanta do konca visela v zraku.
Še zdaleč pa Raphinha ni edina skrb za Blaugrano. Potrjeno je že, da na nedeljski tekmi ne bodo nastopili Gavi, Joan Garcia in Dani Olmo. Prav tako bo morala Barcelona v tekmo brez svojega glavnega osrednjega napadalca, Roberta Lewandowskega. Poljakovo okrevanje sicer poteka brez zapletov, tako da si Katalonci njegov povratek obetajo že v novembru. V zraku visi tudi nastop Julesa Koundeja. Francoz je začel na torkovi tekmi proti Olympiacosu, na kateri je utrpel lažji udarec, od katerega si še ni popolnoma opomogel. Tudi branilec je v petek opravil le individualni trening.
Svoje težave s poškodbami imajo tudi Madridčani. V nedeljo ne bodo mogli računati na Antonija Rüdigerja in najverjetneje tudi na Davida Alabo. Slednji sicer še ni popolnoma izključen, vendar se zdi malo verjetno, da bo pripravljen za nedeljski obračun. Kraljevi klub je v tem tednu dobil nekaj pozitivnih novic, kar zadeva fizično stanje igralcev. Dolgo časa so Beli balet pestile predvsem poškodbe v obrambi. Pred El Clasicom naj bi se v kader vrnili kar štirje igralci. Oba desna bočna branilca, Dani Carvajal in Trent Alexander-Arnold, sta znatno zmanjšala čas okrevanja in bosta po vsej verjetnosti pripravljena za nedeljski derbi.
Tudi Dean Huijsen in Dani Ceballos se bosta vrnila v kader Madridčanov. Oba sta se udeležila petkovega treninga. Med tednom je nekaj skrbi povzročila predčasna menjava mladega Raula Ascensia, ki je proti Juventusu utrpel lažji udarec in bil v 88. minuti primoran zapustiti teren. Nadaljnje preiskave pa so pokazale, da ni šlo za resno poškodbo, tako da bo 22-letnik na voljo Xabiju Alonsu.
