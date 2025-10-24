Svetli način
Nogomet

Še en udarec za Barcelono, Raphinha izpustil trening

Barcelona, 24. 10. 2025 18.00 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Pred nedeljskim El Clasicom imata oba največja španska kluba veliko težav s poškodbami. V zraku visi tudi nastop brazilskega zvezdnika Raphinhe, ki že skoraj mesec dni okreva po poškodbi stegenske mišice. Brazilec je izpustil petkov trening s soigralci, kar zagotovo ni spodbudna novica za Katalonce.

Raphinha
Raphinha FOTO: Profimedia

Raphinha je na prvih šestih tekmah španskega prvenstva dosegel tri zadetke in prispeval dve asistenci. Brazilec je nadaljeval z odlično formo iz lanske sezone, ko je bil eden izmed najpomembnejših igralcev Blaugrane. Na septembrski tekmi proti Real Sociedadu je staknil poškodbo stegenske mišice, zaradi katere je bil v 65. minuti tudi zamenjan. 

Po slabem mesecu okrevanja 28-letnik še vedno ni 100-odstotno pripravljen na nastop v nedeljo. Dva dneva pred najbolj pričakovano tekmo v nogometnem svetu je Brazilec sicer prišel v Barcin vadbeni kompleks, vendar se ni udeležil skupnega treninga s soigralci. Očitno bo usoda brazilskega reprezentanta do konca visela v zraku.

Dani Olmo
Dani Olmo FOTO: Profimedia

Še zdaleč pa Raphinha ni edina skrb za Blaugrano. Potrjeno je že, da na nedeljski tekmi ne bodo nastopili Gavi, Joan Garcia in Dani Olmo. Prav tako bo morala Barcelona v tekmo brez svojega glavnega osrednjega napadalca, Roberta Lewandowskega. Poljakovo okrevanje sicer poteka brez zapletov, tako da si Katalonci njegov povratek obetajo že v novembru. V zraku visi tudi nastop Julesa Koundeja. Francoz je začel na torkovi tekmi proti Olympiacosu, na kateri je utrpel lažji udarec, od katerega si še ni popolnoma opomogel. Tudi branilec je v petek opravil le individualni trening. 

David Alaba
David Alaba FOTO: AP

Svoje težave s poškodbami imajo tudi Madridčani. V nedeljo ne bodo mogli računati na Antonija Rüdigerja in najverjetneje tudi na Davida Alabo. Slednji sicer še ni popolnoma izključen, vendar se zdi malo verjetno, da bo pripravljen za nedeljski obračun. Kraljevi klub je v tem tednu dobil nekaj pozitivnih novic, kar zadeva fizično stanje igralcev. Dolgo časa so Beli balet pestile predvsem poškodbe v obrambi. Pred El Clasicom naj bi se v kader vrnili kar štirje igralci. Oba desna bočna branilca, Dani Carvajal in Trent Alexander-Arnold, sta znatno zmanjšala čas okrevanja in bosta po vsej verjetnosti pripravljena za nedeljski derbi.

Xabi Alonso
Xabi Alonso FOTO: Profimedia

Tudi Dean Huijsen in Dani Ceballos se bosta vrnila v kader Madridčanov. Oba sta se udeležila petkovega treninga. Med tednom je nekaj skrbi povzročila predčasna menjava mladega Raula Ascensia, ki je proti Juventusu utrpel lažji udarec in bil v 88. minuti primoran zapustiti teren. Nadaljnje preiskave pa so pokazale, da ni šlo za resno poškodbo, tako da bo 22-letnik na voljo Xabiju Alonsu.

Raphinha barcelona real madrid el clasico la liga
KOMENTARJI (39)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
manucao
25. 10. 2025 16.08
+1
Strategija Reala podobno kot PSG in potem se ni za bat. Valverde tesno pri XXX. Dubliranje Yamala in zadeva hitro rešena.
ODGOVORI
11 10
Kolllerik
25. 10. 2025 16.22
-1
Strategija reala je Villanueva na Varu. Ostalo bo že nekako šlo
ODGOVORI
8 9
Dany75
25. 10. 2025 16.34
-1
Bluzač KoLLLeraba spet cvilis...kdo ugaša Var? smhradi katalonski...ve se,kdo je tesen prijatelj Aporta,in koliko dnarja mu je posodil...
ODGOVORI
6 7
Kolllerik
25. 10. 2025 16.42
+1
Dva rdeča Getafeju in nedosojen penal.... Smhrad te je naredil, pelinkovec
ODGOVORI
8 7
Kolllerik
25. 10. 2025 17.48
+3
Soto Grado bo spet ,,spregledal,, žogo iza črte.....
ODGOVORI
9 6
BarcaHighFive
25. 10. 2025 18.00
+4
plus soto grado si pozabu... real je spet fajn placu sam ce vardrid zgubi napram vsega naj kr ugasnejo klub😂
ODGOVORI
8 4
Dany75
25. 10. 2025 18.05
-3
cvilis pa cvilis, pa nimas pojma zakaj cvilis...fitnes,pa phumpaj pubek okhrogli....smhrad katalonski...
ODGOVORI
5 8
Dany75
25. 10. 2025 18.26
-3
Hahahahaha,KoLLLeraba,rojen v ghreznici, in potem drugega ne mores kot navijat za katalonsko ghreznico
ODGOVORI
5 8
Kolllerik
25. 10. 2025 18.35
+0
Vse je naret za izživlanje nad Barco. Kulisa je postavljena. Klepanje po nogah resniciljubnega Yamala tudi pride. Predvidevamo, da brez kazni in ob nasmejanih,, sodnikih,,
ODGOVORI
6 6
BarcaHighFive
25. 10. 2025 20.00
-1
kolerik vzel si mi z tipkovnce😁pa ne pozabmo metanja in dive-nja mbappenalcka pa vinkota pr bluetooth kontaktih
ODGOVORI
4 5
Dany75
25. 10. 2025 20.43
+0
a vidva ze v naprej vse vesta..oz isceta izgovore??? ker itak varca ni nikoli nic kriva...ker ko vi izgubite so vedno krivi drugi...sodniki,igralci nasprotne ekipe...vi pa vse perfektno ...krivi pa niiiiikol nic...😂😂😂 kaka pahjaca sta vidva...boze mili...upam da se utopita v tej katalonski ghreznici...z aportom skupaj...
ODGOVORI
4 4
BarcaHighFive
25. 10. 2025 21.02
-1
ja vema da je rszveljavu cisti gol yamalu ja😉
ODGOVORI
2 3
Dany75
25. 10. 2025 21.25
-1
Soto je vaš sodnik..kaj cviliš??? aja..Reala noben sodnik nikoli ne oskoduje...samo Varco...seveda...nakladač..daj sp3lji se nazaj v gostilno pa tam pametuj...Grki so prejeli taki rdeci karton da je za bruuuhat...da o penalu ne govorim...ti pa vidis samo Real...mlečjak...
ODGOVORI
3 4
Kolllerik
26. 10. 2025 09.37
+1
Seveda se ve že vnaprej. Že mnogokrat videno. Tako je to, ko ti sodi real. Biti Barca v Španiji je dosti težje, kot si to mislijo zunaj.
ODGOVORI
2 1
Kolllerik
26. 10. 2025 09.56
+1
Bluetooth kontakti.. 🤣🤣🤣👍
ODGOVORI
2 1
Dany75
26. 10. 2025 12.01
+0
Smo vidli proti Mallorci,Rayu...Sevilli...pa proti bogim Grkom...katerim ste ukradli vse kar so imeli...smhradi...ti pa kar jokaj..ker drugega itak ne znas...vedno so krivi drugi...nikol Varca....ker ghreznicar...🙈
ODGOVORI
1 1
Kolllerik
26. 10. 2025 13.17
+1
A komi tri si naštel? Pri vas jih je v vašo korist oškodivanih neskončna vrsta. Pejt malo zunaj vprašat navijače drugih klubov, da te oni malo prizemljijo, balandek ružičast... 🤣
ODGOVORI
1 0
manucao
25. 10. 2025 15.47
+4
Prihaja trenutek resnice za Xabija Alonsa. Najprej Barcelona in potem še Liverpool. Potrebuje se vsaj zmaga proti Barceloni in remi proti Liverpoolu. V primeru neuspeha se bo potrebno vsekakor malce zamislit ali je Xabi Alonso prava izbira za Real.
ODGOVORI
11 7
friki24
25. 10. 2025 12.42
+2
Nepozabimo da edini el classico, ki ga je sodil soto grado niso priznali Yamalovega gola, ko je zoga ze bla cez crto samo “niso” nasli ustrezne kamere, ki bi to potrdila na taksnem stadionu kot je SB
ODGOVORI
13 11
friki24
25. 10. 2025 12.39
+2
No pa je zunaj, soto grado jutrisnji sodnik
ODGOVORI
12 10
Kolllerik
25. 10. 2025 09.41
-1
Realčkom, nagačenim že 5 x zapored od Barce... se očitno kaže lučka na koncu tunela.
ODGOVORI
14 15
cripstoned
25. 10. 2025 09.47
+3
Kdo je nazadnje dozivel nazadnje 5zaporednih porazov na elklasiku...real ali varca??? Elklasiki so vse kar vas lahko dela veselega v primeru zmage ker naslova lalige pac ne bo...da o ligi prvakov niti ne zacnem..kljub najlazjim zrebom in sodniski pomoci...NIČ NE BO! ahahahahaha...jokaj.
ODGOVORI
15 12
cripstoned
25. 10. 2025 09.25
+4
Nekam malo hejterckov reala...elklasiko se bliza...strah je velik gospod kajne hejtercki?? Jutri vam niti sodniki niti var ne bodo mogli pomagati...samo cakam se katerega sodnika vam bo tokrat namenil tebas...busquets, soto grado??? Hahahahaha...ni vam pomoci..konec je..
ODGOVORI
15 11
Luigi Taveri II.
24. 10. 2025 20.39
-4
Če so iz celega sektorja našli le enega mladoletnega rasista s prejšnjega El Classica , ki je dobil drastično kazen 30 ur družbeno koristnega dela, se bojim, da od rasističnega kluba ne moremo pričakovati kaj drugega. Za podobno stvar so dobili "gledalci" iz Valencije po 7 mesecev zapora.
ODGOVORI
13 17
Dany75
25. 10. 2025 14.14
+4
bla bla bla...Lujzek nimas treh cistih...nakladac
ODGOVORI
9 5
manucao
24. 10. 2025 19.34
+0
Se je že začelo s nizkimi udarci. Evo Yamal spet provocira in imam občutek, da bo v nedeljo če ne kaj drugega zelo, zelo napeto. Ne bo manjkalo provokacij s obeh straneh in se lahko zgodi, da bo celo nogomet povsem v drugem planu. Vsi kazalci kažejo na to.
ODGOVORI
16 16
Lucky
24. 10. 2025 19.58
-1
Opis dejanskega stanja, ni nizki udarec. Samo na zadnjih nekaj klasikih, bi komot naštel vsaj 10 spornih situacij, ki so šle v korist Reala. Eni pravjo temu sporne situacije, ti praviš nizki udarci, on je pa odkrit povedu, da je to kraja.
ODGOVORI
18 19
BarcaHighFive
24. 10. 2025 20.15
-1
prav je povedu yamal kradete pol se se pa bunite zravn
ODGOVORI
17 18
Luigi Taveri II.
24. 10. 2025 20.44
-3
Tako je v športu manucao....tudi v NBA so začeli z nizkimi udarci proti Terryu Rozierju, trener Portlanda Chaunceyu Billupsu in nekdanjemu igralcu Clevelanda Damono Jonesu, le da jih tam provocira FBI
ODGOVORI
12 15
Dany75
24. 10. 2025 21.07
+6
Isto kot Negreira in Joure...ugasanje Vara in piskanje labodjih penalov,in talanje naghnusnih rdecih kartonov!
ODGOVORI
15 9
cripstoned
25. 10. 2025 09.23
+8
Ne skrbite za yamala ki je se en obsedenec vec...fant nima spostovanja do sebe kaj sele do njegove najhujse nocne more...skoda da na terenu ni vec pepeja in ramosa..takoj bi ga naucila poniznosti...fant je pac poskusal neuspesno preobrniti vse na real madrid ocitno pa ne ve da lanske lovorike ne bi bilo brez sodnikov in vara ter ozjega izbora za zlato zogo brez medijev ...igra za najbolj umazan klub vseh casov za povrh pa je obseden z najboljsim klubom vseh casov...recept za neuspeh...jutri pa upam da si ga privoscijo igralci reala ker navijaci si ga bodo med tekmo...da po tekmi niti ne zacne....spet bo norcevanje iz tamalega in sodniske varcelone potem pa se sprasujete zakaj?? Dolg jezik in povsem nepotrebna provokacija...
ODGOVORI
14 6
Kolllerik
25. 10. 2025 09.34
-4
Ko vam nekdo odkrito pove, kaj delate, so to za vas nizki udarci? Res ste ogabni
ODGOVORI
9 13
Kolllerik
25. 10. 2025 09.44
-4
Že samo zaradi tistega jokanja v javnosti od Burgos bengoexea bi vas morali suspendirat, in za začetek nekaj gnusa poslat za rešetke
ODGOVORI
9 13
cripstoned
25. 10. 2025 09.49
+5
Ko vam odkrito zaprejo predsednike zaradi korupcije in podkupovanj ter vam odkrito dokazujejo 18let dolga nakazila sodnikom si morate lagati in celo lazete glede reala hahahhaah...jasno je kdo je najbolj umazan klub z najbolj obsednimi igralci ter predsednikom...
ODGOVORI
12 7
Dany75
25. 10. 2025 14.17
+3
Res ste ohhabni ja...katalonski ghreznicarji..
ODGOVORI
9 6
Kolllerik
25. 10. 2025 14.46
-2
Nč bat, šiba še pride. In še se bote skrivali
ODGOVORI
7 9
ImamLastnoMnenje
24. 10. 2025 18.31
+11
Boja ne bije svetlo orožje, temveč junaško srce....Imena nič ne pomenijo, če ne bo prave želje po zmagi. V primeru, da bo razmerje energij takšno, kot je bilo proti Atleticu, se nam navijačem Reala nič dobrega ne piše.....Samo nesporno znanje v kombinaciji s fanatično borbenostjo in željo po zmagi, potrjeno z dejanji na igrišču, lahko prinese uspeh! Dokazov o tem, pozitivnih in negativnih, ima Real v tej sezoni dovolj.
ODGOVORI
17 6
