Še en v vrsti: Arturo Vidal oproščen suma spolnega napada

Ženska je 37-letnega Artura Vidala in druge igralce njegove ekipe, čilskega prvoligaša Cola Cola, obtožila spolnega napada v nočnem klubu, kjer so nogometaši 4. novembra praznovali rojstni dan.

"Obnovili smo dogodke tistega dne in na koncu ugotovili, da ni dokazov za obtožbe," je v videoposnetku, poslanem medijem, dejal tožilec Felipe Cembrano. Preiskava sicer še vedno poteka proti nekaterim neimenovanim Vidalovim soigralcem.

Vidal je bil pred tem med drugim v karieri član Bayer Leverkusna, Juventusa, Bayern Münchna, Barcelone in Interja, lani pa se je vrnil v Colo Colo, kjer je tudi začel svojo športno pot pri 17 letih. Vezist je bil del zlate generacije Čila, ki jo je popeljal do naslova v pokalu Amerike leta 2015 in 2016.