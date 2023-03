Še ena v vrsti tekem, od katerih bo odvisna Guardiolova zapuščina

Skoraj nemogoče se sliši, da bi se ere trenerja, ki je s klubom osvojil dvomestno število lovorik in (vsaj) štirikrat postal državni prvak, spominjali kot spodletele. V primeru Manchester Cityja in Pepa Guardiole, ki je vodenje meščanov prevzel leta 2016, bi se lahko zgodilo prav to. Ob skoraj neomejenem proračunu kluba je bilo takoj jasno, da je glavni – in morda celo edini – cilj arabskih lastnikov kluba osvojitev evropske krone. Zaenkrat jo še čakajo.

Pep Guardiola je pred povratnim srečanjem z Leipzigom priznal, da se zaveda, da bo prav od Lige prvakov odvisno, kako bodo v modrem delu Manchestra gledali na njegovo zapuščino. "To še ne pomeni, da se s tem strinjam, toda zavedam se, da nas bodo ocenjevali prav po tem tekmovanju," je pojasnil 52-letni strokovnjak.