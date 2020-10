Še eno pomembno ime zapušča Olimpijo: Čekiči se seli v Turčijo

Endri Čekiči je v ponedeljek le dočakal tako želeni prestop iz ljubljanskega kluba. Čeprav so se v preteklosti zanj zanimali že številni zveneči evropski klubi, pa se je vselej zataknilo pri odškodnini. Tokrat so pri Olimpiji po koronakrizi vendarle pristali na nekoliko nižjo odškodnino in Čekiči se po dobrem letu in pol v zeleno-belem dresu seli na turška tla. Čekiči je bil eden vidnejših posameznikov Olimpije v preteklih dveh sezonah. Albanski vezist je nemudoma po podpisu odpotoval tudi na albanski reprezentančni zbor, kjer se bo skušal dokazati slovitemu trenerju Edoardu Reji.

Še pred prvim nastopom za turškega prvoligaša Ankaragucu bo Čekiči upal na prvi nastop za albansko reprezentanco, to bi se utegnilo zgoditi že v sredo, ko Albance čaka prijateljska tekam z Armenijo.

Čekiči je tako še eden od nosilcev Olimpije, ki je zapustil ljubljansko gnezdo v zadnjih mesecih. Že po koncu pretekle sezone so odšli Luka Menalo, Stefan Savić, Tomislav Tomić, Mario Jurčević, Macky Bagnack in Marko Putinčanin.