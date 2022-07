Še eno sezono: 40-letni Ibra želi pustiti pečat v Milanu

Operacijo je imel v mesecu maju in po nekaterih napovedih bi bil lahko odsoten z igrišč do osem mesecev. Glede na njegovo nepopustljivost in željo po igranju bo verjetno ta čas malce krajši, a kot kaže, ga v letu 2022 ne bomo videli na igriščih. V objavi na Instagramu je zapisal: "Nikoli zadovoljen, vedno lačen za več."

Zasedba iz lombardijske prestolnice je sporočila, da bo 40-letni napadalec v novi sezoni nosil dres s številko 11. Italijanski mediji so že pred časom poročali, da bo "Ibrakadabra" podaljšal sodelovanje z Milanom še za eno sezono. Šved je bil prosti igralec, v minuli sezoni pa je na 23 tekmah dosegel osem golov v Serie A in prispeval svoj delež za 16. scudetto, prvega po sezoni 2010/11, trenutno pa okreva po operaciji kolena.

Zlatan Ibrahimović, ki bo 3. oktobra dopolnil 41 let, je od leta 2020 član Milana, zanj je igral tudi med letoma 2010 in 2012. Na Apeninskem polotoku je igral še za Juventus in Inter Milano, v svoji dolgi in bogati karieri je bil tudi član francoskega PSG, angleškega Manchester Uniteda, španske Barcelone in nizozemskega Ajaxa. Med letoma 2018 in 2019 je igral tudi za Los Angeles Galaxy v ligi MLS.

Nekateri italijanski mediji so zapisali, da bo Ibrahimović v tej sezoni zaslužil milijon in pol evrov plače, sem pa niso všteti bonusi glede na uspešnost, kar mu lahko prinese še nekaj dodatnega denarja.