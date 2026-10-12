Se hvala pod mizo valja? V primeru Ronalda očitno ne: 'Sem najboljši vseh časov'

"Jaz sem najboljši nogometaš v zgodovini. Pika. Številke govorijo same zase," je portugalski A Boli zaupal Cristiano Ronaldo. Portugalec je pojasnil, da ga moti, ker po njegovem mnenju javnost in mediji premalo cenijo njegove dosežke ter formo, ki jo še vedno kaže v zaključku kariere.
Ronaldo brez zadržkov
Čeprav je Ronaldo že v preteklosti slovel po samozavestnih izjavah, je tokrat šel še korak dlje. Med intervjujem z A Bolo ni pustil prostora za razpravo o večnem vprašanju, kdo je največji nogometaš vseh časov.
Njegove besede so hitro sprožile burne odzive na družbenih omrežjih in nogometnih forumih, kjer mnogi navijači še naprej za največjega vseh časov štejejo Lionela Messija.
Splet se je hitro odzval
Posebej odmevni so bili odzivi uporabnikov Reddita, ki Ronaldovih besed niso sprejeli enotno. Med komentarji so se znašli tudi takšni:
"Kako je lahko nekdo z vsemi temi dosežki še vedno tako negotov? To je noro."
"Vsak človek, ki mora reči: 'Jaz sem kralj', ni pravi kralj."
"Žalosten konec neverjetne nogometne zapuščine."
Eden izmed uporabnikov je izpostavil tudi nedavno misel Zlatana Ibrahimovića: "Razlika med Messijem in Ronaldom je v tem, da drugi ljudje za Messija pravijo, da je največji vseh časov, medtem ko Ronaldo sam govori, da je največji vseh časov."
Večna razprava brez končnega odgovora
Vprašanje, kdo je največji nogometaš vseh časov, verjetno nikoli ne bo dobilo enotnega odgovora. Ronaldo se lahko pohvali z rekordnim številom zadetkov, številnimi lovorikami in izjemno dolgo kariero na najvišji ravni, medtem ko Messijevi privrženci izpostavljajo svetovni naslov z Argentino in njegovo celovito nogometno genialnost.
Jasno pa je eno: Cristiano Ronaldo nima prav nobenega dvoma o tem, kam sodi sam.
Ta pregovor izraža družbeno neodobravanje pretiranega hvaljenja samega sebe. Izhaja iz ideje, da je samohvala nekaj neprimernega, kar se mora 'skriti pod mizo', saj naj bi o kakovosti posameznika raje sodili drugi ljudje na podlagi njegovih dejanj, ne pa on sam s svojimi besedami.
Zlatan Ibrahimović je upokojeni švedski nogometaš, ki je v svoji dolgi karieri igral za številne vrhunske evropske klube, kot so Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, AC Milan in PSG. Znan je bil po svoji izjemni tehnični nadarjenosti, fizični moči in predvsem po svoji neposredni, pogosto provokativni in samozavestni osebnosti. Zaradi svojega 'večjega od življenja' značaja in iskrenih komentarjev o soigralcih ter tekmecih je postal ena najbolj prepoznavnih in citiranih figur v sodobnem nogometu.
A Bola je eden najbolj prepoznavnih in vplivnih športnih dnevnikov na Portugalskem, s sedežem v Lizboni. Ustanovljen je bil leta 1945 in se osredotoča predvsem na nogometno dogajanje, tako domače kot mednarodno. Zaradi svoje dolge tradicije in tesnih povezav z največjimi portugalskimi klubi ter reprezentanco velja za osrednji vir informacij za portugalske nogometne navdušence, zato so intervjuji v tem mediju pogosto deležni velike medijske pozornosti.
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