Se je tega 'naučil' pri Olimpiji? Bessone senzacionalno izpadel proti drugoligašu

Federico Bessone je z Osijekom po odličnem začetku sezone doživel bolečo streznitev. Vodstvo kluba je razprodalo ekipo, po visokem porazu proti Rijeki (1:4) pa je sledil še polom v pokalu proti drugoligašu Segesti (1:3). Trener Osijeka po bolečem izpadu ni skrival razočaranja, žalosti inn tudi jeze. Pokal je videl kot priložnost, da bi klub v tej sezoni napadel lovoriko.

" Ne bom tajil, igralcem sem zaupal, da sem imel velike sanje v pokalnem tekmovanju. Skozi pokal sem videl veliko priložnost, da po dolgem času v klub prinesemo kakšno lovoriko. Težko se je sprijazniti s tako bolečim izpadom ," je hrvaškim novinarjem po porazu v Sisku dejal Bessone.

Argentinec je delo pri slavonskemu prvoligašu začel odlično. Osijek je dobil uvodne tri dvoboje v HNL, nato pa je sledil precej bolj zahteven del sezone. Rijeka je Osijek v prvenstvu premagala s 4:1, zdaj je sledil še nepričakovan pokalni poraz proti Segesti.

Časa za razmišljanje o izpadu ne bo veliko, saj Osijek že v soboto čaka velika prvenstvena preizkušnja proti Dinamu iz Zagreba.

Argentinec podobno blamažo doživel že kot trener zmajev



Federico Bessone je tudi na klopi Olimpije izpadel proti drugoligašu iz Grosupljega (0:1). Na 29 tekmah v ligaškem in pokalnem tekmovanju je kot strateg zeleno-belih vknjižil petnajst zmag, šest remijev in osem porazov.