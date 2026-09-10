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Nogomet

Se je tega 'naučil' pri Olimpiji? Bessone senzacionalno izpadel proti drugoligašu

Osijek, 10. 09. 2026 10.51 pred 16 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Federico Bessone

Nogometaši Osijeke, ki jih trenira nekdanji strateg Olimpije Federico Bessone, so sanjsko startali v novo sezono hrvaškega prvenstva. Bili so pravi hit začetka lige, Bessone je bil proglašen tudi za trenerja meseca avgusta na Hrvaškem, nato pa naenkrat "mrknili". In vrhunec slabega rezultatskega obdobja doživeli v pokalnem tekmovanju, ko jih je že v zgodnji fazi "vrgel" drugoligaš Segesta iz Siska (3:1). Bessone je podobno doživel lani na klopi zeleno-belih, ko je izpadel proti drugoligašu iz Grosupljega ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Federico Bessone je z Osijekom po odličnem začetku sezone doživel bolečo streznitev. Vodstvo kluba je razprodalo ekipo, po visokem porazu proti Rijeki (1:4) pa je sledil še polom v pokalu proti drugoligašu Segesti (1:3). Trener Osijeka po bolečem izpadu ni skrival razočaranja, žalosti inn tudi jeze. Pokal je videl kot priložnost, da bi klub v tej sezoni napadel lovoriko. 

Federico Bessone je lani (neuspešno) vodil Olimpijo.
Federico Bessone je lani (neuspešno) vodil Olimpijo.
FOTO: Aljoša Kravanja

"Ne bom tajil, igralcem sem zaupal, da sem imel velike sanje v pokalnem tekmovanju. Skozi pokal sem videl veliko priložnost, da po dolgem času v klub prinesemo kakšno lovoriko. Težko se je sprijazniti s tako bolečim izpadom," je hrvaškim novinarjem po porazu v Sisku dejal Bessone.

Dve boleči zaušnici, sedaj pa prihaja prvak Dinamo

Argentinec je delo pri slavonskemu prvoligašu začel odlično. Osijek je dobil uvodne tri dvoboje v HNL, nato pa je sledil precej bolj zahteven del sezone. Rijeka je Osijek v prvenstvu premagala s 4:1, zdaj je sledil še nepričakovan pokalni poraz proti Segesti. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Časa za razmišljanje o izpadu ne bo veliko, saj Osijek že v soboto čaka velika prvenstvena preizkušnja proti Dinamu iz Zagreba.

Argentinec podobno blamažo doživel že kot trener zmajev

Federico Bessone je tudi na klopi Olimpije izpadel proti drugoligašu iz Grosupljega (0:1). Na 29 tekmah v ligaškem in pokalnem tekmovanju je kot strateg zeleno-belih vknjižil petnajst zmag, šest remijev in osem porazov. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po zaključku sezone 2025/26, v kateri ljubljanska ekipa ni dosegla zastavljenih klubskih ciljev, in po celoviti analizi predstav moštva je bila sprejeta odločitev o spremembi na mestu glavnega trenerja. 

Razlagalnik

Nogometno pokalno tekmovanje se od ligaškega sistema razlikuje predvsem po izločilnem načinu igranja, kjer ena sama tekma odloči o napredovanju ali izpadu. Zaradi tega formata so pokalne tekme pogosto prizorišče tako imenovanih 'presenečenj', kjer nižjeligaški klubi premagajo favorizirane prvoligaše, saj se v nogometu na eni sami tekmi lahko zgodi karkoli, ne glede na razliko v kakovosti igralcev.

HNL je kratica za Hrvatska nogometna liga, ki predstavlja najvišji rang hrvaškega nogometnega tekmovanja. Ustanovljena je bila leta 1992 po osamosvojitvi Hrvaške in v njej tekmujejo najboljši hrvaški klubi, ki se skozi sezono borijo za naslov državnega prvaka ter mesta, ki vodijo v evropska klubska tekmovanja, kot sta Liga prvakov ali Konferenčna liga.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
nogomet Bessone osijek

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