Se je tega 'naučil' pri Olimpiji? Bessone senzacionalno izpadel proti drugoligašu

Federico Bessone je z Osijekom po odličnem začetku sezone doživel bolečo streznitev. Vodstvo kluba je razprodalo ekipo, po visokem porazu proti Rijeki (1:4) pa je sledil še polom v pokalu proti drugoligašu Segesti (1:3). Trener Osijeka po bolečem izpadu ni skrival razočaranja, žalosti inn tudi jeze. Pokal je videl kot priložnost, da bi klub v tej sezoni napadel lovoriko.
"Ne bom tajil, igralcem sem zaupal, da sem imel velike sanje v pokalnem tekmovanju. Skozi pokal sem videl veliko priložnost, da po dolgem času v klub prinesemo kakšno lovoriko. Težko se je sprijazniti s tako bolečim izpadom," je hrvaškim novinarjem po porazu v Sisku dejal Bessone.
Dve boleči zaušnici, sedaj pa prihaja prvak Dinamo
Argentinec je delo pri slavonskemu prvoligašu začel odlično. Osijek je dobil uvodne tri dvoboje v HNL, nato pa je sledil precej bolj zahteven del sezone. Rijeka je Osijek v prvenstvu premagala s 4:1, zdaj je sledil še nepričakovan pokalni poraz proti Segesti.
Časa za razmišljanje o izpadu ne bo veliko, saj Osijek že v soboto čaka velika prvenstvena preizkušnja proti Dinamu iz Zagreba.
Argentinec podobno blamažo doživel že kot trener zmajev
Federico Bessone je tudi na klopi Olimpije izpadel proti drugoligašu iz Grosupljega (0:1). Na 29 tekmah v ligaškem in pokalnem tekmovanju je kot strateg zeleno-belih vknjižil petnajst zmag, šest remijev in osem porazov.
Po zaključku sezone 2025/26, v kateri ljubljanska ekipa ni dosegla zastavljenih klubskih ciljev, in po celoviti analizi predstav moštva je bila sprejeta odločitev o spremembi na mestu glavnega trenerja.
Nogometno pokalno tekmovanje se od ligaškega sistema razlikuje predvsem po izločilnem načinu igranja, kjer ena sama tekma odloči o napredovanju ali izpadu. Zaradi tega formata so pokalne tekme pogosto prizorišče tako imenovanih 'presenečenj', kjer nižjeligaški klubi premagajo favorizirane prvoligaše, saj se v nogometu na eni sami tekmi lahko zgodi karkoli, ne glede na razliko v kakovosti igralcev.
HNL je kratica za Hrvatska nogometna liga, ki predstavlja najvišji rang hrvaškega nogometnega tekmovanja. Ustanovljena je bila leta 1992 po osamosvojitvi Hrvaške in v njej tekmujejo najboljši hrvaški klubi, ki se skozi sezono borijo za naslov državnega prvaka ter mesta, ki vodijo v evropska klubska tekmovanja, kot sta Liga prvakov ali Konferenčna liga.
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