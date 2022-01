Računica Barcelona in Dembeleja je jasna: Ali bo podaljšal ali pa si bo poiskal nov klub

"Dembele? Smo v zapleteni situaciji. Ali bo podaljšal ali pa bomo morali najti drugo pot. Odločili se bomo jutri (v četrtek, op. a.)," je na novinarski konferenci pred pokalno tekmo z Athletic Bilbaom brez dlake na jeziku povedal Xavi Hernandez.

Pri Barceloni so prav s tem namenom počakali z objavo kadra za gostovanje v Baskiji, saj bo francoski krilni nogometaš, če se ne bo odločil za podaljšanje, ostal izven njega in bo tako priložnost za dokazovanje lahko dobil eden od plejade nadarjenih Barcinih mladeničev. "Ne morem mu dati več samozavesti. Vse je v njegovih rokah. On se mora odločiti," je še dodal Xavi.

Dembelejev agent je sicer v torek povedal, da so njegovemu varovancu dejali, da v primeru, da novega dogovora ne bo sklenil še ta mesec, do konca sezone sploh ne bi igral in bi bil postavljen na stranski tir. Xavi teh obtožb sicer ni zanikal, je pa odgovoril, da mu je vse skupaj zelo čudno. "Dembele je zatrdil, da si želi nadaljevati, da bi rad bil še naprej član kluba. Z njim sem bil zelo odkrit: ali bo podaljšal ali pa bo odšel. Na koncu se bomo odločili tako, da bo najboljše za klub. Ni mi pa jasno, kako si lahko želi ostati, obenem pa njegov agent daje takšne izjave."