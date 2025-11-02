Svetli način
Nogomet

Se Kane spogleduje s prestopom v Barcelono?

München, 02. 11. 2025 16.14

Angleški reprezentant Harry Kane se domnevno spogleduje z mislijo, da po koncu sezone zapusti münchenski Bayern. Kot poroča katalonski časnik Sport, se za 32-letnega napadalca zlasti zanimajo pri Barceloni, Kane pa naj bi bil selitvi k Blaugrani zelo naklonjen.

Harry Kane
Harry Kane FOTO: Profimedia

Harry Kane se je Bayernu pridružil avgusta 2023, od takrat pa si je izpogajal dobre odkupne klavzule. Klub, ki bi ga v poletnem prestopnem roku želel odkupiti, bi zanj moral odšteti "le" 65 milijonov evrov.

Zaradi ugodnega odkupnega zneska je Anglež na seznamu želja marsikaterega kluba, med drugim pa se zanj zanimajo pri Barceloni.&nbsp;

Katalonci namreč počasi rešujejo svoje finančne težave in iščejo zamenjavo za Roberta Lewandowskega, ki bo letos poleti dopolnil 38 let. Poljak se je prav iz münchenskega Bayerna k Blaugrani preselil leta 2022 in je bil v zadnjih sezonah ključni mož v napadu Barcelone.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot poroča katalonski Sport, je tudi Kane močno naklonjen ideji o prestopu na Camp Nou in kaže veliko zanimanje za sodelovanje z aktualnim španskim prvakom.

Kot možne zamenjave za Lewandowskega, s katerim Barcelona letos najverjetneje ne bo podaljšala pogodbe, se omenjajo še Julian Alvarez iz Atletico Madrida, Karl Etta Eyong iz Levanteja, Dušan Vlahović iz Juventusa in celo Cityjev Erling Haaland.

KOMENTARJI (2)

Kolllerik
02. 11. 2025 17.09
Enga starega deda za drugega
zmerni pesimist
02. 11. 2025 17.06
-1
Ja kar naj pride samo zastonj saj barca nima denarja
