Se Kane spogleduje s prestopom v Barcelono?

Harry Kane se je Bayernu pridružil avgusta 2023, od takrat pa si je izpogajal dobre odkupne klavzule. Klub, ki bi ga v poletnem prestopnem roku želel odkupiti, bi zanj moral odšteti "le" 65 milijonov evrov.
Zaradi ugodnega odkupnega zneska je Anglež na seznamu želja marsikaterega kluba, med drugim pa se zanj zanimajo pri Barceloni.
Katalonci namreč počasi rešujejo svoje finančne težave in iščejo zamenjavo za Roberta Lewandowskega, ki bo letos poleti dopolnil 38 let. Poljak se je prav iz münchenskega Bayerna k Blaugrani preselil leta 2022 in je bil v zadnjih sezonah ključni mož v napadu Barcelone.
Kot poroča katalonski Sport, je tudi Kane močno naklonjen ideji o prestopu na Camp Nou in kaže veliko zanimanje za sodelovanje z aktualnim španskim prvakom.
Kot možne zamenjave za Lewandowskega, s katerim Barcelona letos najverjetneje ne bo podaljšala pogodbe, se omenjajo še Julian Alvarez iz Atletico Madrida, Karl Etta Eyong iz Levanteja, Dušan Vlahović iz Juventusa in celo Cityjev Erling Haaland.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.