Se Kane spogleduje s prestopom v Barcelono?

Harry Kane se je Bayernu pridružil avgusta 2023, od takrat pa si je izpogajal dobre odkupne klavzule. Klub, ki bi ga v poletnem prestopnem roku želel odkupiti, bi zanj moral odšteti "le" 65 milijonov evrov.

Zaradi ugodnega odkupnega zneska je Anglež na seznamu želja marsikaterega kluba, med drugim pa se zanj zanimajo pri Barceloni.

Katalonci namreč počasi rešujejo svoje finančne težave in iščejo zamenjavo za Roberta Lewandowskega, ki bo letos poleti dopolnil 38 let. Poljak se je prav iz münchenskega Bayerna k Blaugrani preselil leta 2022 in je bil v zadnjih sezonah ključni mož v napadu Barcelone.