Nogomet

Se Kek vrača na Rujevico? Hrvati so prepričani v to

Ljubljana, 24. 04. 2026 08.59 pred 1 uro 2 min branja 4

Marko Juvan
Jaka Bijol in Matjaž Kek na novinarski konferenci pred Švedsko

Usoda španskega strokovnjaka Victorja Sancheza, nekdanjega trenerja ljubljanske Olimpije, s katero je bil pred leti tudi slovenski prvak, na klopi Rijeke se zdi vse bolj zapečatena – in ne v njegovo korist. Poraz proti Varaždinu je še poglobil rezultatsko krizo ter okrepil govorice o spremembah v klubu z Rujevice. In na njegovo mesto naj bi, kot poročajo številni hrvaški mediji, sedel kar - Matjaž Kek. Mariborčan bi se s tem vrnil "na kraj zločina" ... Na Kvarnerju je pustil močan pečat.

Rijeka se po zadnjem krogu SuperSport HNL nahaja na četrtem mestu z 42 točkami, pri čemer za tretjeuvrščenim Varaždinom zaostaja pet točk. Takšen izkupiček ne izpolnjuje ambicij klubske uprave, kljub solidnim nastopom v evropskih tekmovanjih in uvrstitvi v finale pokala. 

Victorju Sanchezu se trenerski stolček na Reki močno maje.
Zaradi tega se že nekaj časa vse glasneje govori o odhodu španskega strokovnjaka ob koncu sezone.

Kek znova v igri

Po informacijah številnih medijev naših južnih sosedov, šprednjačijo Sportske novosti, prikimuje tudi net.hr, vodstvo Rijeke že aktivno pripravlja rešitve za prihodnjo sezono, v središču pozornosti pa je Matjaž Kek. Nekdanji trener kluba, ki je na Rujevici pustil globoko sled, naj bi bil vse bližje vrnitvi. Kljub temu njegova morebitna vloga v klubu še ni povsem opredeljena. 

"Vse je mogoče. Tako njegovo ustoličenje na trenerski klopi, kot tudi prevzem kakšne direktorske funkcije v klubu. Rijeka je drugi dom za Matjaža Keka in on je vedno znova ponavljal, da ima s klubom posben odnos," "sporočajo" SN

Matjaž Kek v času, ko je uspešno vodil Rijeko.
Trener ali direktor?

Kek naj bi se pogajal o več možnostih – tako o vrnitvi na trenersko klop kot tudi o prevzemu ene izmed vodilnih funkcij v klubu, denimo športnega ali generalnega direktorja, položaja, ki trenutno ni zaseden. Če bi se odločil za to možnost, bi Rijeka po koncu sezone začela iskanje novega trenerja, ne glede na to, kako bo Sanchez zaključil tekmovalno leto.

Spremembe vsekakor na obzorju

Jasno je, da Rijeko čaka burno poletje. Ne glede na razplet v pokalu ali morebiten rezultatski preobrat v zaključku prvenstva se spremembe v klubski strukturi in na trenerski klopi zdijo skoraj neizogibne.

Dva mandata na slovenski klopi

Prvi Kekov mandat na klopi slovenske reprezentance je trajal od 2007 do 2011. Kek je bil od novembra 2018 še drugič na klopi slovenske članske vrste, v prvem mandatu jo je popeljal na svetovno prvenstvo 2010, nedavno pa na še na evropsko prvenstvo v Nemčiji. 

Slovenijo so sicer vodili še Bojan Prašnikar (1991-1993, 1998 ter 2002-2004), Zdenko Verdenik (1994-1997), Srečko Katanec (1998-2002 ter 2013-2017), Branko Oblak (2004-2006), Slaviša Stojanović (2011-2012) in Tomaž Kavčič (2017-2018).

Razlagalnik

Nogometni klub Rijeka je eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih hrvaških nogometnih klubov, s sedežem v mestu Reka. Klub igra svoje domače tekme na stadionu Rujevica, ki je znan po svoji moderni infrastrukturi. Rijeka je skozi zgodovino osvojila več naslovov državnih prvakov in pokalnih lovorik, s čimer se je utrdila kot eden glavnih izzivalcev prevlade zagrebškega Dinama in splitskega Hajduka v hrvaškem prvenstvu.

Matjaž Kek je eden najuspešnejših slovenskih nogometnih trenerjev vseh časov. Svojo kariero je začel kot igralec, kasneje pa se je uveljavil kot vrhunski strateg. Najbolj je znan po svojem vodenju slovenske članske reprezentance, s katero je dosegel zgodovinske uspehe, vključno z uvrstitvijo na svetovno prvenstvo leta 2010 v Južni Afriki in na evropsko prvenstvo leta 2024 v Nemčiji. Njegov trenerski slog zaznamujejo taktična disciplina, osredotočenost na obrambno stabilnost in sposobnost gradnje močnega kolektivnega duha v ekipi.

KOMENTARJI4

Hihitalec
24. 04. 2026 10.48
DInamooooooo
SpamEx
24. 04. 2026 10.48
bo spet lohk nakladal
ALEX0000
24. 04. 2026 10.46
Škoda omembe vredno za 4 uvrščeni klub iz lige, ki je na ravni naše.
Amor Fati
24. 04. 2026 09.54
Nekje mora nakladat ( delat ).
