Se Klopp vrača v trenerske vode? V igri Real in nemška reprezentanca

Jürgen Klopp se je od Liverpoola poslovil leta 2024, pred tem je vodil tudi Mainz in Borussio Dortmund. FOTO: Profimedia

Trenutna funkcija Jürgena Kloppa je predvsem strateške narave, zato je precej oddaljen od garderobe, taktičnih sestankov in adrenalina, ki jih prinašajo tekme, trdijo pri Sky Sportsu. V Red Bullovi organizaciji ima Klopp predvsem nadzorno vlogo, ki ne vključuje neposrednega dela z ekipami. Obenem nekatere njegove odločitve v zadnjih mesecih niso obrodile sadov, zato bi lahko pred naslednjo sezono prišlo do sprememb, pri čemer ni izključen niti Kloppov odhod iz Red Bulla.

Santiago Bernabeu resna možnost

Situacijo naj bi pozorno spremljal tudi Real Madrid. Vodstvo španskega velikana že več let ceni Kloppov profil, njegovo karizmo ter sposobnost gradnje zmagovalnih ekip. Za zdaj formalnih stikov še ni bilo, a madridski klub ideje o nemškem trenerju na svoji klopi nikoli ni povsem opustil. Če bi se Klopp vrnil v klubski nogomet, je Madrid ena redkih destinacij, ki bi ga resnično pritegnila, dodaja Sky Sports.

Na klopi Madridčanov trenutno sedi Alvaro Arbeloa, vendar je njegova prihodnost pod velikim vprašajem. FOTO: Profimedia

Premier League ne pride v poštev

Ena stvar pa je jasna. Klopp ne želi voditi nobenega drugega kluba v angleški Premier League. Zaradi zvestobe nekdanjemu klubu Liverpoolu izključuje možnost, da bi prevzel katerega od njihovih angleških tekmecev.

Možna tudi reprezentančna kariera