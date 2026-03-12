Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Se Klopp vrača v trenerske vode? V igri Real in nemška reprezentanca

Berlin , 12. 03. 2026 11.39 pred 11 minutami 2 min branja 1

Avtor:
J.B.
Jürgen Klopp se je v Salzbrugu predstavil v novi vlogi

Po poročanju Sky Sportsa bi se lahko Jürgen Klopp precej hitreje, kot je bilo pričakovano, vrnil na trenersko klop. Nemec naj bi namreč že nekaj mesecev po prihodu v vodstveno strukturo konzorcija Red Bull pogrešal vsakodnevno delo na igrišču.

Jürgen Klopp se je od Liverpoola poslovil leta 2024, pred tem je vodil tudi Mainz in Borussio Dortmund.
Jürgen Klopp se je od Liverpoola poslovil leta 2024, pred tem je vodil tudi Mainz in Borussio Dortmund.
FOTO: Profimedia

Trenutna funkcija Jürgena Kloppa je predvsem strateške narave, zato je precej oddaljen od garderobe, taktičnih sestankov in adrenalina, ki jih prinašajo tekme, trdijo pri Sky Sportsu. V Red Bullovi organizaciji ima Klopp predvsem nadzorno vlogo, ki ne vključuje neposrednega dela z ekipami.

Obenem nekatere njegove odločitve v zadnjih mesecih niso obrodile sadov, zato bi lahko pred naslednjo sezono prišlo do sprememb, pri čemer ni izključen niti Kloppov odhod iz Red Bulla.

Santiago Bernabeu resna možnost

Situacijo naj bi pozorno spremljal tudi Real Madrid. Vodstvo španskega velikana že več let ceni Kloppov profil, njegovo karizmo ter sposobnost gradnje zmagovalnih ekip.

Za zdaj formalnih stikov še ni bilo, a madridski klub ideje o nemškem trenerju na svoji klopi nikoli ni povsem opustil. Če bi se Klopp vrnil v klubski nogomet, je Madrid ena redkih destinacij, ki bi ga resnično pritegnila, dodaja Sky Sports.

Na klopi Madridčanov trenutno sedi Alvaro Arbeloa, vendar je njegova prihodnost pod velikim vprašajem.
Na klopi Madridčanov trenutno sedi Alvaro Arbeloa, vendar je njegova prihodnost pod velikim vprašajem.
FOTO: Profimedia

Premier League ne pride v poštev

Ena stvar pa je jasna. Klopp ne želi voditi nobenega drugega kluba v angleški Premier League. Zaradi zvestobe nekdanjemu klubu Liverpoolu izključuje možnost, da bi prevzel katerega od njihovih angleških tekmecev.

Možna tudi reprezentančna kariera

Druga realna možnost bi lahko bila nemška reprezentanca. Nemška nogometna zveza (DFB) naj bi prav tako spremljala razplet dogodkov. Če selektor Julian Nagelsmann na letošnjem svetovnem prvenstvu ne bi dosegel pričakovanih rezultatov, bi bila njegova funkcija pod velikim vprašajem. Nemški trener naj bi bil vodenju svoje reprezentance prav tako naklonjen.

nogomet Jürgen Klopp real madrid red bull

'V tem klubu ne proslavljamo zmag, ampak naslove. Čaka nas 90 minut trpljenja'

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
SpamEx
12. 03. 2026 12.01
vsakič znova sem fasciniran. veste na kaj ciljam
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Drama v porodnišnici: Starša sama pomagala na svet otroku s popkovino okoli vratu
Priljubljeni 35-letni igralec je prvič postal očka
Priljubljeni 35-letni igralec je prvič postal očka
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Osbourne hčerko poimenoval po legendarnem očetu
Osbourne hčerko poimenoval po legendarnem očetu
zadovoljna
Portal
Kdo je lepa igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Spoznajte našega najboljšega smučarskega skakalca
Spoznajte našega najboljšega smučarskega skakalca
vizita
Portal
Pomladni 'detoks' brez stradanja: jedi, ki pomagajo telesu in nas nasitijo
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Znate govoriti samo še v dvojini? Morda ste odvisni od odnosa
Znate govoriti samo še v dvojini? Morda ste odvisni od odnosa
cekin
Portal
Račun za pijačo iz Crikvenice: tokrat se pritožujejo Hrvati. Kaj bodo rekli tuji turisti?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: ugodne cene in brez gneče
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: ugodne cene in brez gneče
Prihranki 2026: globalni trendi, ki določajo finančno prihodnost gospodinjstev
Prihranki 2026: globalni trendi, ki določajo finančno prihodnost gospodinjstev
moskisvet
Portal
To je želja mladega nogometaša, ki trenira pri NK Radomlje
Danes svoj 30 rojstni dan praznuje slovenski športni junak
Danes svoj 30 rojstni dan praznuje slovenski športni junak
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
dominvrt
Portal
Ali lahko psi jedo testenine?
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Berivka: solata, ki jo sadimo zgodaj spomladi
Berivka: solata, ki jo sadimo zgodaj spomladi
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
okusno
Portal
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
voyo
Portal
Pretekla življenja
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
Nikjer posebej
Nikjer posebej
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564