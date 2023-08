Se končno razpleta? Zaradi soudeležbe pri umoru aretirali grškega navijača

Grška policija je v Atenah aretirala 24-letnega grškega navijača, ki so ga iskali zaradi umora Mikalisa Kacurisa pred stadionom v atenskem predmestju Nea Filadelfeia. Identificirali so ga s pomočjo video posnetkov, gre pa za znanega navijača Panathinaikosa, ki je v preteklosti že sodeloval v navijaških spopadih.

Kot piše grški portal, ki se sklicuje na zanesljive vire, je pridržani moški vodil navijače zagrebškega Dinama do kraja spopada z navijači AEK. Dvanajst Hrvatov še vedno iščejo. Po podatkih grške televizije ERT je pričakovati nove tiralice, saj so policisti uprave za boj proti nasilju na stadionih s proučevanjem avtomobilskih registrskih tablic prepoznali tudi druge huligane. Po prijetju in pridržanju 105 huliganov se je preiskava osredotočila na pregled zaseženih mobilnih telefonov in videoposnetkov s prizorišča spopadov ter analizo DNK aretiranih, da bi identificirali morilca 29-letnega Mikalisa Kacurisa.

Kot poroča Hrvaška radiotelevizija, se bodo hrvaški premier Andrej Plenković ter ministra za zunanje zadeve in pravosodje Gordan Grlić Radman in Ivan Malenica v ponedeljek na povabilo grškega premierja Kiriakosa Micotakisa udeležili neformalne večerje, na kateri bodo voditelji držav v regiji razpravljali o nadaljnjem evropskem povezovanju držav jugovzhodne Evrope in varnostnih vprašanjih v luči ruske agresije na Ukrajino. Pričakovati je, da bo ena od tem dvostranskega srečanja Plenkovića in Micotakisa tudi primer hrvaških huliganov, ki so po nasilju pred tekmo med AEK in Dinamom pristali v grških zaporih.

Hrvaški premier je nedavno po telefonu govoril z Micotakisom in zahteval, da se priprtim navijačem Dinama zagotovi varnost v grških zaporih ter pravičen in učinkovit proces. Pred tem je ostro obsodil huliganstvo in navijaško nasilje, ki po njegovih besedah predstavlja zanikanje športa ter škodi hrvaškemu nogometu in ugledu Hrvaške. Dodal je, da bo po drugi strani država skušala izpolniti svojo ustavno obveznost, da zaščiti hrvaške državljane in jim zagotovi pravno in konzularno pomoč.

