Real po mojstrovini Modrića in zadetku Viniciusa do zmage

Real Madrid je imel v prvem polčasu tekme proti Gironi več od igre, tega pa vse do 41. minute niso uspeli kronati. Takrat so prišli do kota, po katerem so gostje žogo izbili slabih 30 metrov od gola, a to ni bilo predaleč za Luko Modrića , ki je s fantastičnim strelom premagal Paula Gazzanigo .

Athletic Bilbao vse od začetka oktobra lani ne pozna poraza med špansko elito. Zaskrbljujoči so predvsem remiji, ki so jih Baski v tej sezoni vknjižili že devet, v 25. krogu pa so s kar 7:1 odpravili Real Valladolid. Proti slednjim so delo opravili že v prvem polčasu, ko so se med strelce vpisali Mikel Jauregizar, Nico Williams, Maroan Sannadi in Oihan Sancet. Gostje so visok zaostanek v drugem delu znižali preko Mamadouja Sylle, po izključitvi Stanka Jurića na zelenici ostali zgolj z deseterico, nogometaši Bilbaa pa so pred zadnjim sodnikovim žvižgom še trikrat zabili. Brata Williams sta dosegla vsak po gol, enega pa je dodal še Gorka Guruzeta.