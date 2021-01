Messi spet blizu 'stare' forme: Od prvega dne daje vse od sebe

Kljub slabemu začetku tekme za Barcelono, Athletic je na prvem obračunu pod taktirko novega trenerja Marcelina Garcie Torala v eni prvih akcij v vodstvo popeljal Inaki Williams , so Katalonci na zanje vedno neugodnem gostovanju uprizorili navdušujoč preobrat, v osrčju katerega je bil kapetan in prvi strelec v zgodovini kluba Lionel Messi . Ta je z nekaterimi potezami in ne nazadnje tudi zadetki spomnil na neke druge čase, ko je bil z Barco strah in trepet španskih ter tudi evropskih zelenic.

Pedri: Moj prvi gol z glavo v življenju

"To je moj prvi gol z glavo v življenju," je v izjavah po tekmi iskreno povedal Pedri. "Ko tako hitro prejmeš zadetek, je nekaj običajnega, da povesiš glavo, toda pokazali smo veliko samozavesti in zagotovili, da se to ni zgodilo. Vedeli smo, da gre za pomembno tekmo, tako smo se nanjo tudi pripravili. Vedeli smo, da bodo iskali Inakija zaradi njegove hitrosti, a nam je to uspelo prebroditi in osvojiti tri zelo pomembne točke,"je dodal nogometaš, ki je novembra dopolnil šele 18 let in pred sezono precej neopazno v vrste Barce prestopil iz Las Palmasa.

Messi in Pedri sta v prvem polčasu po prekrasni podaji Pedrija s peto in strelu Messija ob bližnjo vratnico tudi zrežirala vodilni zadetek, legendarni Južnoameričan pa je v 62. minuti z močnim strelom pod prečko mojstrsko zaključil še eno lepo ekipno akcijo. A tudi verjetno najboljša predstava v sezoni ni bila dovolj, da ne bi Katalonci tudi tokrat nervozno odštevali zadnjih sekund tekme, saj je po veliki napaki Messija, ki je na svoji polovici tvegano podajal prek igrišča, do žoge prišel Iker Muniainin jo po podaji na rob kazenskega prostora mojstrsko poslal mimo nemočnega Marc-Andre ter Stegna. Ter Stegna domači sicer do konca dvoboja niso več resneje ogrozili, s tremi točkami pa so zdaj aktualni španski podprvaki na tretjem mestu prehiteli Real Sociedad z 31 točkami, kar pa je še vedno sedem točk manj od vodilnega Atletico Madrida. Madridčani so odigrali tudi dve tekmi manj od Kataloncev, od katerih ima pet točk več z istim številom tekem tudi veliki rival in branilec naslova Real Madrid.

"Tako moramo nadaljevati," je bil zadovoljen tudi trener Ronald Koeman, ki še vedno ne želi predati bitke za naslov: "Mislim, da smo v celoti nadzirali tekmo in v naši igri skorajda ni bilo padcev. Če je prvenstvo še odprto? Prvenstvo je vedno odprto, saj lahko pride do poškodb, ekipam se zgodi padec forme in nekdo, ki je zdaj videti zelo dobro, ima lahko na koncu težave. Zelo težko je vzdrževati enako raven predstav skozi vso sezono."

'Od prvega dne je dajal vse od sebe'

Messijeva forma je bila po turbulentnem poletju, v katerem je bil Argentinec na robu slovesa od stadiona Camp Nou, v zadnjih mesecih pogosto pod drobnogledom. A kljub temu, da je za južnoameriškim asom verjetno eden najslabših uvodov v sezono v profesionalni karieri, je z dvema goloma ujel velikega prijatelja Urugvajca Luisa Suareza (Atletico Madrid) na vrhu lestvice najboljših strelcev. Z dvema podajama sta oba tudi na 24. mestu lestvice najboljših podajalcev, kjer Messi praviloma kraljuje iz sezone v sezono. V minuli je z 21 podajami celo podrl rekord dolgoletnega soigralca Xavija Hernandeza.

"Od prvega dne, ko sem jaz postal trener, on pa igralec pod mojo taktirko, je dajal vse od sebe. Toliko let je že na najvišji ravni, a zdi se, da je zdaj postal še učinkovitejši. Vedno nam je znal pokazati, kako je spreten in predan, a danes nam je prinesel tudi gole. Pedri? Igra s takšno zrelostjo kljub svojim letom, kar pa je najpomembneje ‒uporablja glavo,"je še povedal Koeman.

"Že nekaj časa dobro in resno delamo. Zaslužili smo si več točk na nekaj prejšnjih tekmah. Jasno je, da zmage izboljšajo samozavest. Veliko nam prinaša tudi (Ousmane) Dembele. Ves čas ga mučijo težave s telesno pripravljenostjo. Zdaj je dobro. A mora odigrati dve ali tri tekme v nizu. Veliko pa z njim pridobimo na hitrosti in igri v globino. Če sem optimist? Ekipa raste in je vedno samozavestnejša."

Barcelono pred polfinalom španskega superpokala, kjer bo njihov tekmec v Cordobi drugi baskovski velikan Real Sociedad, čaka še eno tradicionalno neugodno ligaško gostovanje v bližnji Granadi.