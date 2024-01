Se Mourinhu na Olimpicu trese stolček?

60-letni strokovnjak ima pogodbo sklenjeno le do konca trenutne sezone. In čeprav je že večkrat javno pokazal željo, da bi nadaljeval svoje delo v večnem mestu, še čaka na novo ponudbo.

Jose Mourinho je na Romino klop sedel poleti 2021 in klub v tem času popeljal do zmage v Konferenčni ligi, v lanski sezoni pa na zadnji stopnički ostal brez slavja v Ligi Evropa, kjer je bila v finalu boljša Sevilla. Zaradi uspehov na evropski sceni je "The Special One" pridobil veliko naklonjenost navijačev, v klubskih pisarnah pa so, kot vse kaže, nad njegovim delom manj navdušeni.

Da se na Olimpicu res nekaj dogaja in se potrpežljivost klubskih veljakov bliža koncu, daje vedeti tudi dejstvo, da so se v medijih že pojavila imena, ki bi utegnila nadomestiti Mourinha. Če bo do njegovega odhoda prišlo že med sezono, je najverjetneje, da bo klub začasno prevzela igralska legenda Daniele De Rossi.

Kot dolgoročni rešitvi pa naj bi pri sinovih volkulje videli predvsem Raffaeleja Palladina in Vincenza Montello. Oba sta se na spisku želja znašla, saj se od njiju pričakuje, da poleti ne bosta zahtevala odmevnih okrepitev. Roma je na Mourinhovo željo v njegovi eri pripeljala "težkokategornike", kot so Tammy Abraham, Romelu Lukaku, ki je sicer posojen, in Paulo Dybala.