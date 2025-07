Se mu obeta kazen? Messi tik pred zdajci odpovedal tekmo zvezd

Čeprav 38-letni Lionel Messi ni kazal znakov poškodbe, ko je prejšnji konec tedna dvakrat zadel pri zmagi Miamija nad New York Red Bulls, je Garber opozoril, da je argentinski zvezdnik pred kratkim končal naporen urnik tekem. Messi je imel v 35 dneh devet tekem - štiri na klubskem svetovnem prvenstvu in pet v domačih tekmovanjih - in na vsaki tekmi je odigral vseh 90 minut. " Miami je imel urnik, ki ga ne moremo primerjati z nobeno drugo ekipo ," je dejal Garber. " Večina naših ekip je imela 10-dnevni odmor. Miami ga ni imel. Zato se moramo kot liga s tem spopasti. Hkrati pa imamo pravila. In tudi ta moramo upoštevati ."

Komisar je še dejal, da bi morala biti liga pravočasno obveščena, da Messi namerava izpustiti tekmo v Austinu. "To bi morali vedeti prej, o tem ni dvoma," je zatrdil Garber. Udeležba Messija in Albe na tekmi zvezd All-Star je bila pod drobnogledom, potem ko je trener Miamija Javier Mascherano že konec tedna namignil, da želi, da njegova zvezdnika Messi in Alba počivata.

"Igralca sta poklicana na tekmo zvezd. Raje bi, da počivata, vendar to ni moja odločitev. Vem, kako pomembna je tekma zvezd, in kolikor vem, klub ni sprejel nobene odločitve," je dejal Mascherano. Messi se je pridružil ligi MLS leta 2023, le nekaj mesecev po tem, ko je Argentino popeljal do zmage na svetovnem prvenstvu leta 2022.

Osemkratni dobitnik zlate žoge je od svojega prihoda preobrazil ligo, okrepil globalno prepoznavnost MLS in pospešil prodajo vstopnic.