Se na klop Juventusa vrača Allegri? V kolikor Pirlo izgubi z Napolijem, prav možno

Stanje v Juventusu je po izpadu Lige prvakov vse prej kot rožnato. Po boleči zaušnici, pod katero se je podpisal Porto s trenerjem Sergiom Conceicaom, so v taboru Stare dame poudarjali, da se bodo osredotočili na Serie A. A tudi tam jim gre vse prej kot dobro. Še več: neizkušeni trenerAndrea Pirlo se bo očitno podpisal pod zaključen niz serijskega osvajanja scudetta, potem ko je Juventus osvojil zadnjih devet naslovov v Serie A. Prav lahko pa bi se zgodilo, da Stara dama v sramotno slabi sezoni kljub izjemnemu kadru ostane brez nastopa v Ligi prvakov v prihodnji sezoni.

Bolj kot ne je jasno, da so se vodilni možje Juventusa, ki ga vodi poslovnežAndrea Agnelli, ob izrednih finančnih vložkih naveličali sramotnih predstav Stare dame in da so Andrei Pirlu šteti dnevi. Po poročanju italijanskega časnikaIl Giornale si jeMassimiliano Allegriv družbi Agnellija, s katerim imata prijateljski odnos, ogledal tekmo Juventusa, kar je seveda sprožilo namigovanja, da se 53-letni strokovnjak utegne vrniti na torinsko klop. Jeziček na tehtnici naj bi bila sredina tekma Juventusa z Napolijem, ki odloča o neposrednem boju za mesto v Ligi prvakov. V kolikor bi Pirlo izgubil ta obračun, naj bi se nemudoma zgodil klic Agnellija Allegriju, ta pa bi – tako poročajo italijanski mediji – z največjim veseljem rekel 'da'.