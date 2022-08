Stolica je že 'bivši', se na klop Partizana vrača Milošević?

Uprava kluba Ilija Stolico je odstavila po izpadu iz evropske lige, v tretjem krogu je Beograjčane izločil ciprski AEK Larnaca. Doma je zmagal z 2:1, četrtkova povratna tekma pa se je končala z izidom 2:2. Po njej so se dogajale nemile scene, navijači so verbalno napadali igralce in upravo. Stolica, ki je na trenerskem mestu na začetku zamenjal Aleksandra Stanojevića, je na šestih tekmah zabeležil le eno zmago, v prvem krogu srbske lige je bil boljši od Javora. Partizan v domačem prvenstvu za vodilno Crveno zvezdo zaostaja že sedem točk. Srbski mediji so prepričani, da bo naslednji trener Partizana Savo Milošević. Nekdanji trener Olimpije je na klopi Partizana v preteklosti že sedel.

Partizan se bo tako kot slovenski prvak Maribor zdaj boril za vstop v Konferenčno ligo, njihov tekmec v četrtem krogu kvalifikacij bo Hamrun z Malte.