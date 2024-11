Se na Old Traffordu po odhodu ten Haga obetajo boljši časi?

Nogometaši Manchester Uniteda so se v 10. krogu angleške Premier lige s Chelseajem razšli z 1:1. Rdeči vrati so po odhodu Erika ten Haga prišli do visoke pokalne zmage, tudi v angleškem prvenstvu pa so prikazali dobro predstavo proti Londončanom. V Londonu je Tottenham s 4:1 odpravil Aston Villo.