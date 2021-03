Se napoveduje sprememba pravil igre z roko?

Po decembrskem srečanju so pri Ifabu dejali: "Glede na to, da interpretacija igranja z roko ni vedno konsistentna, so se člani strinjali, da nadaljnje razjasnjevanje pravila obravnavamo na letni skupščini." "Dogovorili smo se, da ni vsak dotik roke prekršek. V kontekstu, ko je igralec pri igranju z roko 'nenaravno večji', morajo sodniki oceniti položaj roke v povezavi z gibanjem igralca," so dodali pri Ifabu. Zdajšnje pravilo je doživelo precej kritik komentatorjev in strokovnih komentatorjev, češ da je prestrogo in da sodnike vodi k dosojanju prevelikega števila enajstmetrovk ob nenamerni igri z roko. Nekaj dni pred kongresom Ifaba je novo idejo za razmišljanje ponudil tudi francoski strokovnjak Arsene Wenger. Mož, ki je svoje največje trenerske trenutke doživel kot strateg londonskega Arsenala, si prizadeva za bolj dinamično igro in tudi to, da bi ekipi, ki izgublja, avt pomenil neko prednost. Predlaga, tako poroča italijanska tiskovna agencijaAnsa, da bi met iz avta v določenih pogojih izvajali tudi z nogo, ne le z roko. "Če bi ostalo pet minut, bi moral biti vaš met iz avta v vašo prednost," razmišlja Wenger in dodaja: "A v podobni situaciji se znajdete le z devetimi zunanjimi igralci proti desetim iz nasprotne ekipe. In statistika pravi, da na desetih 'vmetavanjih' v osmih primerih izgubite žogo. Tudi zato, ker ste prisiljeni uporabljati roke. Kdor prejme žogo, je vedno pod pritiskom branilcev."