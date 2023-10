Še naprej brez ruskih ekip na Uefinih tekmovanjih

Izvršni odbor Uefe je konec septembra Uefino administracijo pozval k preučitvi tehničnih rešitev za ponovno vključitev ruskih reprezentanc do 17 let v kvalifikacije za zaključna turnirja, ki bosta prihodnje leto na Cipru in Švedskem.

Številne nogometne zveze, vključno z angleško, se z načrtom o reintegraciji ruskih ekip niso strinjale in poudarile, da se njihove reprezentance z ruskimi ne bodo merile v nobenem primeru. Uradno bi morali reintegracijo potrditi na današnjem zasedanju izvršnega odbora, a je Uefin predstavnik za stike z javnostmi dejal, da so načrte o ponovni vključitvi ruskih reprezentanc umaknili, saj niso našli ustreznih tehničnih rešitev.