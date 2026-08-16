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Nogomet

'Še nekaj časa bomo obžalovali 85. minuto'

Ljubljana, 16. 08. 2026 09.47 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
A.V.
Olimpija – Maribor

Po remiju na prvem večnem derbiju v novi sezoni Prve lige Telemach (1:1) v taboru ljubljanske Olimpije niso skrivali razočaranja. Predvsem ob dejstvu, da so bili v vodstvu vse do 85. minute, ko je za vijoličaste mojstrsko izenačil Luka Zahović. Strateg zeleno-belih Jugoslav Trenčovski priznava, da je moštvo še daleč od optimalne forme in da se bodo zmaji v nadaljevanju jesenskega dela sezone zagotovo okrepili vsaj še z dvema nogometašema.

Ljubljančani so po mnenju mnogih prikazali svojo najboljšo igro v dozdajšnjem delu nove sezone. Derbi je pač derbi, tekma, ki vselej prinaša nekaj več. In v tem slogu so nogometaši Olimpije tudi vstopili v dvoboj z večnimi rivali iz štajerske prestolnice.

Končni izid 1:1 je, glede na prikazano na zelenici v Stožicah, pravičen izplen za obe strani. Strateg zmajev Jugoslav Trenčovski je po tekmi na novinarski konferenci večkrat poudaril, da bodo še nekaj časa obžalovali dogodek iz 85. minute, ko je Luka Zahović vijoličastim prinesel (zasluženo) točko.

Dino Kojić (Olimpija) je bil številne bitke z branilci Maribora.
Dino Kojić (Olimpija) je bil številne bitke z branilci Maribora.
FOTO: Aljoša Kravanja

"Najprej se moram zahvaliti našim navijačem, ki so na vsaki tekmi naš 12. igralec. Videli smo pravi derbi, agresiven z obeh strani. Ko smo poskušali graditi igro, smo imeli dogajanje pod nadzorom, ko pa smo začeli igrati z dolgimi žogami, so se razmerja moči na igrišču spremenila. V psihološkem smislu se počasi dvigamo in upam, da bomo v nadaljevanju sezone samo še stopnjevali našo pripravljenost," je uvodoma dejal makedonski strokovnjak.

Čeprav je Olimpija odigrala svojo najboljšo tekmo od začetka sezone, se Trenčovski kljub temu zaveda (trenutnih) pomanjkljivosti v igri svojih varovancev.

Ljubljančani ne skrivajo, da bodo še nekaj časa obžalovali 85. minuto in prepoceni prejeti zadetek za končnih 1:1 na prvem večnem derbiju v novi sezoni Prve lige Telemach.
Ljubljančani ne skrivajo, da bodo še nekaj časa obžalovali 85. minuto in prepoceni prejeti zadetek za končnih 1:1 na prvem večnem derbiju v novi sezoni Prve lige Telemach.
FOTO: Aljoša Kravanja

"Je pa to proces, v katerega morajo verjeti vsi - na in ob igrišču. Nič ne gre čez noč. Ko smo imeli strukturo v igri in bili dobro postavljeni na igrišču kot v prvem polčasu, je vse skupaj zelo dobro delovalo. Potem pa smo preveč preskakovali zvezno vrsto in izgubljali tako imenovane druge žoge. Tudi pri prejetem golu je zazevala velika vrzel. Nogomet je sestavljen iz dobrih in slabih trenutkov, več pa bo pokazala analiza," je nadaljeval Trenčovski, ki ne skriva, da bi obstoječi igralski kader želel okrepiti vsaj še z dvema novima nogometašema.

"Smo v procesu iskanja okrepitev in mislim, da bi lahko v naslednjih dneh dobili še igralca ali dva," je še pristavil Trenčovski. Olimpija bo v šestem krogu Prve lige Telemach igrala z lendavsko Nafto.

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nogomet prva liga telemach olimpija ljubljana maribor derbi jugoslav trenčovski

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KOMENTARJI6

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sioxxos
16. 08. 2026 12.02
NK Maribor je bil včeraj v prvem polčasu slab, Olimpija je bila boljša oz bolj agresivna na sredini. Pika. Vseeno pa ostaja dejstvo, da je VAR sodnik, kriminalec Matej Jug ponovno kot že xx krat okradel Maribor in prikazal čisto offside pozicijo kot regularen gol, še VAR črto so kriminalno ponaredili tako, da sploh ni vzporedna z črto na igrišču, ki kaže 16 m prostor, pa še na njihovem ponarejenem posnetku je bil očiten offside. Drugo dejstvo pa je, da je Olimpija dala v 4 tekmah 2 gola. Prvi je bil v bistvu avtogol igralca Aluminija v zadnji minuti podaljška, drugi včeraj pa iz offside-a. Maribor se še sestavlja, kot tudi Olimpija, ampak za prvaka se bosta borila samo Celje in Maribor in proti kriminalcu Mateju Jugu bo potrebno dati na vsaki tekmi vsaj dva gola, ker ta lopov lahko in to počne že desetletje, pokrade Maribor za vsaj en gol plus zmeraj na VAR-u išče dotike za izključitev igralca Maribora. Z naskokom najbolj nagnusen kriminalec je ta lopov Matej Jug.
Odgovori
0 0
sioxxos
16. 08. 2026 12.00
NK Maribor je bil včeraj v prvem polčasu slab, Olimpija je bila boljša oz bolj agresivna na sredini. Pika. Vseeno pa ostaja dejstvo, da je VAR sodnik, kriminalec Matej Jug ponovno kot že xx krat okradel Maribor in prikazal čisto offside pozicijo kot regularen gol, še VAR črto so kriminalno ponaredili tako, da sploh ni vzporedna z črto na igrišču, ki kaže 16 m prostor, pa še na njihovem ponarejenem posnetku je bil očiten offside. Drugo dejstvo pa je, da je Olimpija dala v 4 tekmah 2 gola. Prvi je bil v bistvu avtogol igralca Aluminija v zadnji minuti podaljška, drugi včeraj pa iz offside-a. Maribor se še sestavlja, kot tudi Olimpija, ampak prvaka se bosta borila samo Celje in Maribor in proti kriminalcu Mateju Jugu bo potrebno dati na vsaki tekmi vsaj dva gola, ker ta lopov lahko in to počne že desetletje, pokrade Maribor za vsaj en gol plus išče dotike za izključitev. Z naskokom najbolj nagnusen kriminalec je ta lopov Matej Jug.
Odgovori
0 0
Banion
16. 08. 2026 11.59
nimate kaj obžalovati, veseli bodite da je bil sodnik ki ni upošteval prepovedanega položaja, ker bi popušili
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0 0
0523
16. 08. 2026 11.57
Na takšen način do točke, fuj, fuj in fuj.
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0 0
mackon08
16. 08. 2026 11.25
Seveda so razočarani ob priznanem neregularnem golu bi radi še dva penala.
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+5
5 0
St. Gallen
16. 08. 2026 11.12
Offside, jutri Pod precko potrjeno
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+4
4 0
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