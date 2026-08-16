'Še nekaj časa bomo obžalovali 85. minuto'

Ljubljančani so po mnenju mnogih prikazali svojo najboljšo igro v dozdajšnjem delu nove sezone. Derbi je pač derbi, tekma, ki vselej prinaša nekaj več. In v tem slogu so nogometaši Olimpije tudi vstopili v dvoboj z večnimi rivali iz štajerske prestolnice. Končni izid 1:1 je, glede na prikazano na zelenici v Stožicah, pravičen izplen za obe strani. Strateg zmajev Jugoslav Trenčovski je po tekmi na novinarski konferenci večkrat poudaril, da bodo še nekaj časa obžalovali dogodek iz 85. minute, ko je Luka Zahović vijoličastim prinesel (zasluženo) točko.

Dino Kojić (Olimpija) je bil številne bitke z branilci Maribora. FOTO: Aljoša Kravanja

"Najprej se moram zahvaliti našim navijačem, ki so na vsaki tekmi naš 12. igralec. Videli smo pravi derbi, agresiven z obeh strani. Ko smo poskušali graditi igro, smo imeli dogajanje pod nadzorom, ko pa smo začeli igrati z dolgimi žogami, so se razmerja moči na igrišču spremenila. V psihološkem smislu se počasi dvigamo in upam, da bomo v nadaljevanju sezone samo še stopnjevali našo pripravljenost," je uvodoma dejal makedonski strokovnjak. Čeprav je Olimpija odigrala svojo najboljšo tekmo od začetka sezone, se Trenčovski kljub temu zaveda (trenutnih) pomanjkljivosti v igri svojih varovancev.

Ljubljančani ne skrivajo, da bodo še nekaj časa obžalovali 85. minuto in prepoceni prejeti zadetek za končnih 1:1 na prvem večnem derbiju v novi sezoni Prve lige Telemach. FOTO: Aljoša Kravanja

"Je pa to proces, v katerega morajo verjeti vsi - na in ob igrišču. Nič ne gre čez noč. Ko smo imeli strukturo v igri in bili dobro postavljeni na igrišču kot v prvem polčasu, je vse skupaj zelo dobro delovalo. Potem pa smo preveč preskakovali zvezno vrsto in izgubljali tako imenovane druge žoge. Tudi pri prejetem golu je zazevala velika vrzel. Nogomet je sestavljen iz dobrih in slabih trenutkov, več pa bo pokazala analiza," je nadaljeval Trenčovski, ki ne skriva, da bi obstoječi igralski kader želel okrepiti vsaj še z dvema novima nogometašema. "Smo v procesu iskanja okrepitev in mislim, da bi lahko v naslednjih dneh dobili še igralca ali dva," je še pristavil Trenčovski. Olimpija bo v šestem krogu Prve lige Telemach igrala z lendavsko Nafto.