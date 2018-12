Še nevideno: ker po poškodbi ni hotel biti finančno breme klubu, je strgal pogodbo

James Collins se je po prekinitvi pogodbe z West Hamom kot prosti igralec pridružil treningom Aston Ville, na katerih je zadovoljil klubsko vodstvo ter v podpis dobil pogodbo do konca januarja v vrednosti 50.000 funtov. Zatem je odhitel na trening in staknil poškodbo stegenske mišice. Zdravstvena težava ga je tako vrgla iz tira, da je odpravil nazaj v klubske prostore ter dobesedno raztrgal pogodbo, saj ni želel biti na plačilni listi, če ne more igrati. Trener Aston Ville Dean Smith je potrdil, da se je Collins res poškodoval, prekinitve pogodbe pa ni komentiral. Njegovo dejanje je navdušilo nogometni svet, pohvale na njegov račun so kar deževale na družbenih omrežjih. Po poročanju britanskega Mirrorjamu je vodstvo Aston Ville obljubilo pomoč pri rehabilitaciji ter možnost, da dobi v prihodnosti novo pogodbo.

Collins je za Wales zbral 50 nastopov. Med leti 2009 in 2012 je bil član Aston Ville, ko je ta klub še igral v premier ligi, trenutno nastopa v drugi ligi championship. Nato se je preselil v West Ham, kjer je dobil odpoved letošnje poletje, vodstvo se mu je zahvalilo kar preko elektronskega sporočila.