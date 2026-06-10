Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Se obeta četrta liga? Gorica brez licence za sezono 2026/27

Brdo pri Kranju, 10. 06. 2026 13.54 pred 11 minutami 1 min branja 0

Avtor:
STA
Nogomet Gorica

Nogometni klub Gorica tudi po pritožbi, ki jo je obravnavala licenčna komisija Nogometne zveze Slovenije (NZS), ni pridobil licence za tekmovalno sezono 2026/27. Gorica je brez licence ostala zaradi neizpolnjevanja finančnih kriterijev.

Valter Birsa je eden številnih bivših reprezentantov, ki so šli skozi mladinsko šolo ND Gorica. Za vrtnice je na 66 tekmah dosegel 27 zadetkov in se veselil dveh naslovov državnega prvaka.
Valter Birsa je eden številnih bivših reprezentantov, ki so šli skozi mladinsko šolo ND Gorica. Za vrtnice je na 66 tekmah dosegel 27 zadetkov in se veselil dveh naslovov državnega prvaka.
FOTO: Profimedia

Licenčna komisija NZS za pritožbe je v dokončnih odločitvah zaključila postopka, ki sta ju sprožila člana 2. slovenske nogometne lige v sezoni 2025/26, Gorica in Rudar Velenje, potem ko jima komisija NZS za licenciranje pretekli mesec zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti ni podelila licence za tekmovalno obdobje 2026/27. Kluba sta se v določenem roku pritožila na odločitev.

V primeru Rudarja iz Velenja je komisija pritožbi nato ugodila, s čimer so Velenjčani pridobili licenco za nadaljevanje igranja v 2. slovenski nogometni ligi v prihodnji sezoni. Medtem pa je licenčna komisija NZS vsebinsko obravnavala in kot neutemeljeno zavrnila pritožbo Gorice, ki je tako zaradi neizpolnjevanja finančnih zahtev ostala brez licence za naslednjo sezono.

Gorica bi morala sicer po predzadnjem, 15. mestu v 2. SNL ob zadnjeuvrščenih Jesenicah izpasti v tretji rang tekmovanja, a je napredovanje v 2. SNL zavrnil Videm, ki si je po rezultatih na igrišču priigral napredovanje iz 3. SNL vzhod. S pridobitvijo licence bi tako Novogoričani še lahko upali na obstanek v 2. SNL, a je dokončna odločitev licenčne komisije NZS to preprečila.

nogomet gorica

Seznam vseh svetovnih prvakov

24ur.com Primorski velikan na dnu: klub brez zmage, nogometaši brez plač
24ur.com Rogaška kljub osmemu mestu ostala brez prve lige
24ur.com Komisija NZS za licenciranje zavrnila vlogo Rogaške
24ur.com Po Gorici, ki je tik pred propadom, udarila še Fifa
24ur.com Svoboda ostaja na Viču: klub rešuje prihodnost po spornem začetku sezone
24ur.com Golemac ni več trener Olimpije
24ur.com Golemac: Ne sme se zgoditi, da ob visokem vodstvu tako popustimo
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Njena hčerka je prvič spoznala bratca in reakcija je ganila splet
Video igre za najstnike: katere so primerne?
Video igre za najstnike: katere so primerne?
Otrok se boji glasnih zvokov, nevihte ali teme: kako pomagati?
Otrok se boji glasnih zvokov, nevihte ali teme: kako pomagati?
Jennifer Garner: "Ne opravičujem se svojim otrokom"
Jennifer Garner: "Ne opravičujem se svojim otrokom"
zadovoljna
Portal
Njuna kemija je pritegnila več pozornosti kot tekma
Tako zaljubljeno sta videti po več kot 25 letih zakona
Tako zaljubljeno sta videti po več kot 25 letih zakona
Anja Širovnik: 'Te občutke je res težko opisati z besedami'
Anja Širovnik: 'Te občutke je res težko opisati z besedami'
Kim Kardashian sredi incidenta v Monaku
Kim Kardashian sredi incidenta v Monaku
vizita
Portal
Vas muči glavobol? Rešitev je morda veliko preprostejša, kot mislite
Zakaj vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? Razlog vas lahko preseneti
Zakaj vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? Razlog vas lahko preseneti
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Zakaj poleti zatekajo noge in kdaj je čas za pregled pri zdravniku
Hrana je bila zanjo kot droga, danes je lažja za 27 kilogramov
Hrana je bila zanjo kot droga, danes je lažja za 27 kilogramov
cekin
Portal
Delavci po 45. letu: zato ostanejo brez povišice
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
To stanovanje v Ljubljani stane 2 milijona – poglejte, kaj dobite
Sanjski zaslužek sodnikov: V petih tednih do celoletne plače
Sanjski zaslužek sodnikov: V petih tednih do celoletne plače
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
Ruski bančni sistem na udaru: Zakaj je gotovina spet kraljica?
moskisvet
Portal
Ali smrčanje vpliva na kakovost spanca?
Skoraj 30 let po filmu Selena ponovno videna skupaj
Skoraj 30 let po filmu Selena ponovno videna skupaj
15-letnik za dva milijona iz Slovenije na tuje
15-letnik za dva milijona iz Slovenije na tuje
5 najpogostejših napak, ki jih moški delajo pri uporabi parfumov
5 najpogostejših napak, ki jih moški delajo pri uporabi parfumov
dominvrt
Portal
Zato se listne uši vedno vrnejo na vaše rastline - to počnete narobe
Ali veste, kaj so te črne 'pošasti' na vaših rožah?
Ali veste, kaj so te črne 'pošasti' na vaših rožah?
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Zakaj vaše vrtnice ne cvetijo tako lepo? To sta dve napaki, ki ju dela večina
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
Voda od kuhanega krompirja je lahko naravno gnojilo – če upoštevate eno pomembno pravilo
okusno
Portal
5 mitov o margarini, ki jim še vedno verjamemo
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kremasta večerja iz enega pekača, ki navduši vsakogar
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
Kreativne ideje za hrustljav in okusen zajtrk
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
Hitra sladica v kozarcu, ki vedno izgine med prvimi
voyo
Portal
Sanjski moški Avstralija
NeRealno
NeRealno
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Čistilka
Čistilka
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758