Se obeta prestopna bomba? Igra v Madridu, navija za Barcelono

Madrid, 24. 09. 2025 12.50 | Posodobljeno pred 45 minutami

Avtor
A.M.
Julian Alvarez je brez dvoma eden največjih zvezdnikov Atletico Madrida. V krstni sezoni je na 57 tekmah sodeloval pri 37 zadetkih, letos pa je tako za njim kot tudi za njegovimi soigralci slab začetek novega tekmovalnega obdobja. O tem je spregovoril njegov prvi trener, ki verjame, da bi 25-letni napadalec z veseljem okrepil Barcelono.

Julian Alvarez
Julian Alvarez FOTO: Profimedia

Julian Alvarez je lani poleti zapustil Manchester City, kjer zaradi prisotnosti Erlinga Haalanda ni dobival veliko minut za dokazovanje. V zameno za 75 milijonov evrov se je pridružil Atletico Madridu, kjer je hitro postal prva izbira v konici napada. V minuli sezoni je s svojimi predstavami navduševal navijače rdeče-belih, njegova tržna vrednost pa se je povzpela na 100 milijonov.

V tej sezoni je situacija povsem drugačna. Argentinski napadalec se na zadnjih šestih tekmah ni uspel vpisati med strelce, o njegovem trenutnem počutju pa je veliko povedala zadnja tekma, na kateri ga je Diego Simeone zamenjal po uri igre, česar Alvarez ni sprejel najbolje.

Diego Simeone in Julian Alvarez
Diego Simeone in Julian Alvarez FOTO: AP

Trenutno situacijo je v pogovoru za argentinsko radijsko postajo Villa Trinidad analiziral Hugo Rafael Varas, ki je bil prvi trener argentinskega napadalca. "Pod vodstvom Simeoneja se ne počuti dobro. Za njim je veliko tekem in ni napadalec, kakršen je vedno bil. Velikokrat igra na položaju, ki ni njegov najboljši. V prihodnosti ga ne vidim pri Atleticu," je uvodoma dejal Varas.

Slednji je dodal, da predvideva, da bo prišlo do spremembe: "Ali bo moral trener spremeniti svoj način igre ali pa bo moralo priti do spremembe trenerja. Nekdo mi je rekel, da bi bilo za Alvareza najbolje, da prestopi v Barcelono. To bi se že lahko zgodilo, pa Barcelona ni želela plačati ustreznega zneska. Alvarez bi takoj prestopil, ker je bil že od nekdaj navijač Barcelone. Sam bi sicer najraje videl, da bi igral za Real Madrid."

KOMENTARJI (1)

batman1972
24. 09. 2025 13.36
Ni denarja. Dokler bodo plačevali nenormalne pogodbe iz časa Bartolomea bodo na škrge. Sreča da ima Barca la mesijo. Pol ekipe je bilo skorajda zastonj. Drugače bi lahko proglesili kar bankrot
