Se obeta prestopna bomba leta? Mendes Ronalda ponuja tudi Barceloni

Ronaldov agent Jorge Mendes naj bi se s predsednikom Joanom Laporto, ki močno krepi Barcelonino ekipo za prihodnjo sezono, pogovarjal o številnih njegovih nogometaših, in sicer Rubenu Navasu, Rafaelu Leau in Bernardu Silvi, toda, kot dodaja španski AS, tudi o Cristianu Ronaldu. Če se je selitev nekoč velikega 'madridiste' Cristiana Ronalda še pred nekaj leti v Barcelono zdela nemogoča, pa je očitno v iskanju izhoda iz Manchester Uniteda, ki to sezono ne bo igral Lige prvakov, tudi Barcelona zdaj realna možnost.

Želja po prestopu Cristiana Ronalda v vrste Barcelone še zdaleč ni nekaj novega. Kot dodaja AS, si je Laporta želel Ronalda že lani poleti, toda zaradi tedaj izjemno zahtevne finančne situacije Barcelona Ronalda ni mogla vključiti v ekipo, tako da je slednji iz Torina 'poletel' v Manchester. 37-letni nogometaš je bil sicer v pretekli sezoni najboljši strelec Manchester Uniteda, priprav katerega se letos (domnevno) zaradi družinskih zadev še ni udeležil. Mnogi so prepričani, da je to znak, da si Portugalec ne želi nadaljevati kariere pri rdečih vragih. Za storitve enega najboljših nogometašev na svetu v preteklem desetletju se sicer zanimajo Bayern, Chelsea, Roma, pa tudi Napoli.