Bo Ronaldo prva velika okrepitev visokoletečega Newcastla?

Čeprav so na Otoku vse glasnejši pozivi, naj se prepreči savdski prevzem angleškega prvoligaša Newcastle Uniteda, dokler se ne raziščejo sumi piratstva, pa v zakulisju črno-beli že pripravljajo mega zvezdniško ekipo, ki naj bi v prihodnjih sezonah krojila angleški vrh in tudi napadala Evropo. Če je verjeti zapisom nekaterih španskih medijev, naj bi črno-beli dres še naprej nosil Cristiano Ronaldo, a po novem naj bi se v tej barvi predstavljal navijačem – Newcastla ... "Odnosi s trenerjem Juventusa Maurizijem Sarrijem so na 'psu'. Portugalec želi oditi že po tej sezoni," pišejo mediji s Pirenejskega polotoka. Otoški mediji dodajajo, da naj bi bil v igri za prestop med "srake" tudi malce pozabljeni Gareth Bale.

Prodaja premierligaša Newcastle Uniteda bo, če jo bo dozdajšnji londonski lastnik kluba Mike Ashleyna koncu res izpeljal, klub s stadiona St James' Park izstrelila na vrh seznama najbogatejših klubov na svetu. Prevzem, podprt z milijardami iz državnega premoženjskega sklada Savske Arabije, bi presegel vse rekorde. Na novo prebujeni Newcastle United naj bi bil tako v prihodnje brez dvoma veliki igralec na nogometni tržnici. "Po prihodu Savdijcev in velikem finančnem vložku, ko je (bo) klub postal kar najbogatejši v Premier League, so se začele že špekulacije in napovedi, kakšno ekipo bodo sestavili in kdo bo njihov trener," se sprašuje španski Don Balon.

Ronaldo je v tej sezoni zbral že 28 zadetkov, enega manj od vodilnega strelca prvenstva Cira Immobileja (Lazio).

"Znan je veliki cilj vodilnih mož kluba, ki nikakor ne bodo varčevali in hočejo od začetka dati vedeti, da mislijo resno. Njihova velika tarča je Cristiano Ronaldo. Vedo, da je v slabih odnosih s trenerjem stare dame, ob tem pa naj bi v pogodbo dodali tudi klavzulo, da lahko Portugalec že po prvi sezoni odide in kariero, tako kot si to želi, konča v ZDA."

icon-expand Massimiliano Allegri in Cristiano Ronaldo FOTO: AP

Spomnimo, Newcastle je s prihodom novih velebogatih lastnikov težak kar 7 milijard evrov in s tem denarjem pravih (športnih) meja nima. "Ronaldo bi bil tudi odlično sporočilo konkurenci in tudi 'nevernežem"' da klub misli zelo resno in da ne želi biti zgolj muha enodnevnica."

S prestopom v Newcastle otoški mediji vse bolj povezujejo tudi Garetha Bala. Bosta Portugalec in Valižan po Realu vnovič združila moči?