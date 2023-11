Se obetajo tektonske spremembe? Začasne izključitve kmalu tudi v nogometu

Ifab je na letnem poslovnem srečanju v Londonu podprl idejo o začasnih izključitvah igralcev zaradi taktičnih prekrškov, jezikanja in splošnega neprimernega obnašanja na nogometnih tekmah, piše AFP.

Časovne kazni so v angleškem nogometu na osnovni ravni (grassroots, op. a.) uvedli leta 2019, da bi dvignili raven spoštovanja in športnega obnašanja.

Člani Ifaba so obenem podprli tudi pravilo, ob katerem bi lahko ob določenih situacijah v igri le kapetan pristopil k sodniku dvoboja. Predloge bodo obravnavali na skupščini organizacije v Glasgowu marca prihodnje leto.

Po besedah člana upravnega odbora Ifaba Marka Bullinghama se je tako imenovani "sin bin", nekakšen prostor za služenje krajših kazni, izkazal kot "zelo uspešen". Tak pristop uporabljajo med drugim tudi v ragbiju, ampak na vseh ravneh.

Obenem je želja zmanjšati tudi število taktičnih prekrškov. "Navijači so frustrirani, ko gledajo tekme in vidijo, kako takšni prekrški prekinejo obetavne protinapade. Vprašanje je, ali so rumeni kartoni za to dovolj. To je pripeljalo do tega, da smo tudi to vključili v celoten protokol," je dejal Bullingham.