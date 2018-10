Se odsotnost Ronalda Realu res ne pozna? Številke pravijo drugače

OdsotnostCristiana Ronalda in drugih igralcev, ki bi bili sposobni zatresti mrežo nasprotnika, se to sezono trikratnim zaporednim šampionom Lige prvakov zelo pozna. Čeprav igralci na glas poudarjajo, da manko Ronalda ni razlog za osip golov, številke govorijo drugače. Do tega trenutka sezone 2018/19 podatki razkrivajo, da je to najslabša sezona, kar zadeva učinkovitost galaktikov v zadnjih osmih letih. Manj golov kot v letošnji sezoni (17) je Real nazadnje zabil v sezoni 2010/11, ko je beli balet prvo sezono vodil portugalski strateg Jose Mourinho (8 golov). V zadnjih desetih letih so do tega obdobja galaktiki vedno zabili vsaj 20 golov, ne glede na to, koliko tekem so odigrali. V preteklih dveh sezonah so nogometaši do tega trenutka sezone vknjižili 22 zadetkov, v sezoni 2015/16 so jih zbrali 20 (ob vsega 8 tekmah, v tej sezoni jih imajo na kontu 10).

Razlika trenerja Julena Lopeteguija z njegovim predhodnikom Zinedinom Zidanom je, da je Francozu na klopi Reala v doseganje zadetkov uspelo vključiti več igralcev kot Lopeteguiju. Tako je v zadnjih dveh Francozovih sezonah do tega trenutka gol zabilo več kot deset različnih nogometašev. Lopetegui je za zdaj v doseganje zadetkov vključil zgolj sedem nogometašev. To so Karim Benzema (5 zadetkov), Gareth Bale (4), Sergio Ramos (3), Isco (2), Mariano, Dani Carvajal in Marco Asensio.