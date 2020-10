Zidanu se že trese stolček, bo Perez počakal še "El Clasico"?

Kaj natančno je prvi mož aktualnih španskih državnih prvakov dejal trenerjuZinedinu Zidanu in njegovim varovancem sicer ni znano, a vselej dobro obveščena madridska Marca poroča o turobnem in napetem vzdušju v garderobi, ki bi ga lahko rezali z nožem.

"Zaporedna sramotna poraza sta močno načela samozavest izkušenega moštva, ki bi glede na svoj ugled in nogometno kakovost srečanji proti Cadizu in Šahtarju preprosto moralo dobiti. In če vzamemo v obzir še dejstvo, da je ukrajinska zasedba v Madrid pripotovala močno zdesetkana, je neuspeh Madridčanov toliko bolj boleč in sramoten," so uvodoma zapisali v Marci in nadaljevali: "Po tekmi je bilo moč opaziti veliko nesrečnih obrazov in spuščenih glav, tudi predsednik Florentino Perez ni uspel sestaviti treh normalnih stavkov, kar dovolj zgovorno priča o trenutnem vzdušju v moštvu. Še dobro, da se je tekma odigrala brez prisotnosti gledalcev, v nasprotnem bi bili tako nogometaši kot trener Reala deležni glasnih žvižgov s tribun."