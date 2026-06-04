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Nogomet

Še pred začetkom svetovnega prvenstva šok na travnatih zelenicah

Ljubljana, 04. 06. 2026 14.06 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
R.S.
Nogomet

Glavni športni dogodek letošnjega poletja, svetovno prvenstvo v nogometu, se iz dneva v dan bolj približuje. Večina reprezentanc se je že namestila v svojih baznih taborih. Ena izmed teh je tudi Japonska, ki je doživela šok ob vstopu na igrišče trening centra. Travnata zelenica, na kateri so trenirali, je bila namreč v tako slabem stanju, da so Japonci celo razmišljali o odhodu iz države.

Še preden se je začelo svetovno prvenstvo v nogometu, se organizatorji že srečujejo s prvimi kritikami. V središču dogajanja se je znašla Mehika, natančneje trening center mehiškega kluba Tigres. Travnata zelenica ni bila niti blizu standardom, ki jih zahteva dogodek, kot je svetovno prvenstvo. Organizatorji naj bi sicer v sam kompleks pred začetkom prvenstva vložili veliko časa in denarja, zato je takšen incident še toliko bolj šokanten. Po poročanju tamkajšnjih medijev je bilo igrišče v katastrofalnem stanju, skorajda uničeno in neprimerno za treninge na najvišji ravni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Trenerski štab pod vodstvom selektorja japonske reprezentance Hajimeja Moriyasuja se je kljub uvodnim treningom na zelenicah odločil, da v dodeljenem trening centru ne bodo trenirali, saj je zelenica v tako slabem stanju, da bi lahko privedla do poškodb nogometašev. Za moštvo, ki je znano po svoji disciplini in natančnosti, je zato dobro pripravljena travnata zelenica ključnega pomena.

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Vodstvo reprezentance naj bi zato od Fife zahtevalo nov trening center, v nasprotnem primeru pa je po neuradnih informacijah celo zagrozilo, da bi se umaknilo s tekmovanja, če jim ne bodo ponudili primernih pogojev.

V zadnjem trenutku naj bi na pomoč priskočil lokalni klub Rayados, ki je japonski reprezentanci ponudil svoje sodobne vadbene prostore, na katerih se bo lahko reprezentanca Japonske kakovostno pripravila na skupinski del tekmovanja.

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Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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