Se pripravlja prestop poletja? Arsenal cilja na zvezdnika Reala

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Potem ko je kraljevi klub po dveh zaporednih turobnih sezonah brez lovorik prevzel Jose Mourinho, so v španski prestolnici poskrbeli za nemalo odmevnih prestopov. Kot zadnjemu v vrsti so svojo pozornost usmerili proti najboljšemu igralcu minulega svetovnega prvenstva Rodriju, ki si ga želijo v beli dres pripeljati iz vrst Manchester Cityja. Obsežno prevetritev kadra v španski prestolnici pa bi znal zasenčiti eden najbolj odmevnih odhodov v zadnjih letih.

Pri Arsenalu so se namreč odločili, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da v London pripeljejo brazilskega superzvezdnika Viniciusa Jr. 26-letnik ima na osebni ravni za sabo dober mundial, na katerem je zabil štiri zadetke, kljub temu pa so Brazilci udejstvovanje na svetovnem odru klavrno končali že v osmini finala, kjer je bila boljša Norveška. Topničarji so pred nekaj dnevi potrdili prestop Grka Christosa Tzolisa, ki bo poskušal nadomestiti Leandra Trossarda.