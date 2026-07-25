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Nogomet

Se pripravlja prestop poletja? Arsenal cilja na zvezdnika Reala

London, 25. 07. 2026 17.31 pred 36 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Vinicius Junior

Madridski Real je bil od vseh največjih nogometnih klubov daleč najbolj aktiven v začetku poletnega prestopnega roka. Medtem ko pri belem baletu načrtujejo prestop Rodrija, so se v angleški prestolnici pošteno ogreli za usluge enega njihovih najboljših igralcev. Pri Arsenalu naj bi si v svojih vrstah namreč želeli zvezdniškega Brazilca Viniciusa Jr.

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Potem ko je kraljevi klub po dveh zaporednih turobnih sezonah brez lovorik prevzel Jose Mourinho, so v španski prestolnici poskrbeli za nemalo odmevnih prestopov. Kot zadnjemu v vrsti so svojo pozornost usmerili proti najboljšemu igralcu minulega svetovnega prvenstva Rodriju, ki si ga želijo v beli dres pripeljati iz vrst Manchester Cityja. Obsežno prevetritev kadra v španski prestolnici pa bi znal zasenčiti eden najbolj odmevnih odhodov v zadnjih letih.

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Pri Arsenalu so se namreč odločili, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da v London pripeljejo brazilskega superzvezdnika Viniciusa Jr. 26-letnik ima na osebni ravni za sabo dober mundial, na katerem je zabil štiri zadetke, kljub temu pa so Brazilci udejstvovanje na svetovnem odru klavrno končali že v osmini finala, kjer je bila boljša Norveška. Topničarji so pred nekaj dnevi potrdili prestop Grka Christosa Tzolisa, ki bo poskušal nadomestiti Leandra Trossarda.

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Aktualni angleški prvaki si očitno želijo še bolj nadgraditi svoj napad. Po informacijah izredno zanesljivega britanskega novinarja David Ornsteina zaenkrat še ni prišlo do kakršnih koli pogovorov obeh klubov, a interes Arsenala je resen in odobren na vseh stopnjah londonskega kluba.

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Senzacija minulega svetovnega prvenstva dobila novega delodajalca

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Tej novici ne verjamem.
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