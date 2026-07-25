Se pripravlja prestop poletja? Arsenal cilja na zvezdnika Reala

Potem ko je kraljevi klub po dveh zaporednih turobnih sezonah brez lovorik prevzel Jose Mourinho, so v španski prestolnici poskrbeli za nemalo odmevnih prestopov. Kot zadnjemu v vrsti so svojo pozornost usmerili proti najboljšemu igralcu minulega svetovnega prvenstva Rodriju, ki si ga želijo v beli dres pripeljati iz vrst Manchester Cityja. Obsežno prevetritev kadra v španski prestolnici pa bi znal zasenčiti eden najbolj odmevnih odhodov v zadnjih letih.
Pri Arsenalu so se namreč odločili, da bodo storili vse, kar je v njihovi moči, da v London pripeljejo brazilskega superzvezdnika Viniciusa Jr. 26-letnik ima na osebni ravni za sabo dober mundial, na katerem je zabil štiri zadetke, kljub temu pa so Brazilci udejstvovanje na svetovnem odru klavrno končali že v osmini finala, kjer je bila boljša Norveška. Topničarji so pred nekaj dnevi potrdili prestop Grka Christosa Tzolisa, ki bo poskušal nadomestiti Leandra Trossarda.
Aktualni angleški prvaki si očitno želijo še bolj nadgraditi svoj napad. Po informacijah izredno zanesljivega britanskega novinarja David Ornsteina zaenkrat še ni prišlo do kakršnih koli pogovorov obeh klubov, a interes Arsenala je resen in odobren na vseh stopnjah londonskega kluba.
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