Se rešitev za strelske težave reprezentance skriva v Grčiji?

Alen Ožbolt si kruh že skoraj desetletje služi v tujini. Kot najstnik je iz Domžal prestopil v Borussio Dortmund, kjer pa prostora v prvi ekipi zanj ni bilo. Dokazoval se je v Avstriji, Bolgariji, na Slovaškem in v Izraelu. Poleti 2024 je Hapoel Tel Aviv zamenjal za Levadiakos, ki se je ravno prebil med grške prvoligaše. Lani je klubu pomagal do uresničitve osnovnega cilja – obstanka med elito, letos pa po polovici sezone zasedajo zgodovinsko četrto mesto, kar bi bil najboljši dosežek kluba v zgodovini. "Predvsem imamo širši kader. Na vseh položajih sta vsaj dva kakovostna nogometaša. Lansko sezono je bila ekipa bolj ali manj nova, sestavljena iz tujcev, ki prej niso igrali v Grčiji. Potrebovali smo nekaj časa, da smo spoznali grško ligo. Letos pa smo se dobro ujeli," je povedal o razlogih za občuten dvig forme v aktualni sezoni. Tudi sam se v Grčiji sprva ni najbolje znašel: "Prvih pet mesecev je bilo zelo težkih. Nisem igral in nikakor nisem mogel najti svojega ritma. Po januarju so stvari začele iti na bolje. Uživam v nogometu in zabijam." V minulem letu je za svoj klub dosegel 14 zadetkov, od tega osem v aktualni sezoni grškega prvenstva.

S Kekom se nista slišala

Kljub odlični strelski formi in težavam slovenske reprezentance z doseganjem zadetkov je zaman čakal na klic selektorja v minulem kvalifikacijskem obdobju. Ožbolt je priznal, da z Matjažem Kekom sploh ni bil v stiku, čeprav je potihoma upal na njegov klic. "Po drugi strani pa sem razumel, ker je moral zmagati ti dve tekmi (proti Kosovu in Švedski, op. a.). Vedel sem, da bo šel z nogometaši, ki so že dolgo v sistemu in da ne bo klical novih. Ne bom rekel, da sem bil razočaran, ampak sem potihoma upal, da me bo vpoklical." Na vprašanje, ali računa na to, da mu bo priložnost v reprezentanci vendarle ponudil novi selektor, pa je Ožbolt odvrnil, da ga bo v to skušal prisiliti s predstavami na igrišču.

Za mlado reprezentanco je vknjižil 23 nastopov in deset zadetkov. Nosil je tudi kapetanski trak. FOTO: Profimedia

Zadetke dosega pod radarjem

29-letni Žužemberčan je igral za številne klube z močno lokalno podporo, ki pa pri nas niso tako poznani. Poleg Borussie Dortmund, kjer je priložnost dobil le v B ekipi, je nastopal še za Hartberg, Lokomotiv Plovdiv, Slovan Bratislavo ter izraelska Hapoela iz Haife in Tel Aviva. Čeprav je v tujini dosegel zavidanja vrednih 80 zadetkov, se o njem ne govori veliko. Vprašali smo ga, ali je tudi to pripomoglo k temu, da še čaka na prvi vpoklic v izbrano vrsto. "Ne vem, zakaj bi moral preko medijev v reprezentanco. Nogomet igram zaradi številk, lovorik, te pa imam kar v redu. Igral sem za klube, kjer je pritisk velik. Ne bom rekel, da bi me moral kdo vpoklicati, ampak mislim, da sem pripravljen." Če bo nadaljeval v ritmu prvega dela sezone, bo kmalu dosegel tudi mejnik 100 zadetkov v tujini. "Morda kdaj razmišljam o tem, ampak ko stopim na igrišče, na to pozabim. Vsako tekmo želim doseči zadetek ali dva. Se bom pa potrudil, da pridem do tega mejnika, ker bi mi nekaj pomenil."

15 tekem, osem zadetkov in štiri asistence. To je statistika Alena Ožbolta v dresu Levadiakosa v tej sezoni. FOTO: Profimedia

Kje bo nadaljeval kariero, še ni jasno

Vprašanje pa je, koliko časa bo ta mejnik še lovil v dresu Levadiakosa. Pogodbo ima namreč sklenjeno le še do konca sezone. "Težko povem, kako se bom odločil. Nisem še bil v reprezentanci in mislim, da imaš večjo možnost, če igraš za boljši klub," se je dotaknil svoje prihodnosti. Omenjalo se ga je tudi v povezavah z Mariborom, vendar nekdanji član Domžal pravi, da z vijoličastimi ni bil v stiku. Kariero želi nadaljevati v tujini.

V Levadiakosu igra tudi Benjamin Verbič. Četrto mesto, ki ga trenutno zasedajo, prinaša igranje v skupini za prvaka in že jamči nastop v evropskih kvalifikacijah, kar je trenutno primarni cilj kluba.