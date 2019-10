Še tretjič v tej sezoni: Rudar znova zamenjal trenerja

Nikola Jaroš je knape vodil manj kot dva meseca, saj je mesto glavnega trenerja prevzel v začetku septembra, potem ko so se v Velenju razšli z Janijem Žilnikom.

Novi trener je nekdanji hrvaški nogometaš Andrej Panadić, ki je igral za Dinamo Zagreb, s katerim je leta 1993 osvojil tudi hrvaško prvenstvo, nemške Chemnitz, Ürdingen in Hamburg ter graški Sturm in japonsko Nagoyo. Panadić je zbral tudi tri nastope za nekdanjo jugoslovansko reprezentanco.

Kot trener je 50-letni nekdanji branilec deloval v Avstriji pri Linzu, doma pri Istri, v prejšnji sezoni pa je bil tudi trener Krškega.

Iz Velenja so še sporočili, da bo po novem vlogo vodenja kadetskih ekip in nogometne šole prevzel Robert Pevnik, ki je bil med letoma 2009 in 2011 že trener članske ekipe Rudarja, treniral pa je tudi Muro, Aluminij in nazadnje v prejšnji sezoni Olimpijo.

