Se v Kataloniji obeta velik prestop? Gordon na pragu Barcelone

Pri blaugrani naj bi načrtovali prvi odmevni prestop nogometne tržnice. Govora je o krilnem napadalcu Newcastla Anthonyju Gordonu. 25-letnik se je na sam sever Otoka preselil z vrst Evertona, kje je opozoril nase. Krasita gra predsvem izredna hitrost ter igra brez žoge. Gordon namreč velja za enega boljših napadalcev, kar se tiče izvajanja presinga, lastnost, ki je zagotovo všeč Hansiju Flicku. Sistem, ki ga je Nemec implementiral v Kataloniji sloni predvsem na intenzivnosti igralcev, ko niso v posesti žoge. Tudi zaradi tega je v Barceloni zablestel Brazilec Raphinha, ki je pod Flickom doživel pravo karierno pomlad.

Prav Brazilca bi lahko v prvi postavi zamenjal Gordon, ki je po osnovni nogometni izobrazbi sicer levi krilni napadalec, dobro pa se znajde tudi na položaju osrednjega napadalca. Po odhodu legendarnega Poljaka Roberta Lewandowskega bodo pri Blaugrani krpali luknjo na čelu napada, to vrzel bi lahko zapolnil tudi Anglež. Letos je zablestel predvsem v Ligi prvakov, kjer si je z 10. zadetki prislužil tretji najboljši strelski izkupiček. V angleškem prvenstvu se je ustavil pri skromni številki šestih golov, kar je v oči skočilo tudi številnim privržencem katalonskega kluba, ki niso najbolj naklonjeni njegovemu prihodu v Barcelono.