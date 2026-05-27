Nogomet

Se v Kataloniji obeta velik prestop? Gordon na pragu Barcelone

Barcelona, 27. 05. 2026 18.43 pred 47 minutami 2 min branja 5

Avtor:
Lu.M
Anthony Gordon

Trenutna nogometna sezone se še ni končala, govorice o domnevnih prestopih pa so se že začele. Za prvo prestopno bombo bi lahko poskrbeli pri Barceloni, kjer se zanimajo za napadalca Newcastla Anthonyja Gordona. Katalonci naj bi z Angležem že vse dorekli, čakajo pa zeleno luč s strani otoškega kluba. Blaugrana je za 25-letnika pripravljena odšteti okoli 80 milijonov evrov.

Pri blaugrani naj bi načrtovali prvi odmevni prestop nogometne tržnice. Govora je o krilnem napadalcu Newcastla Anthonyju Gordonu. 25-letnik se je na sam sever Otoka preselil z vrst Evertona, kje je opozoril nase. Krasita gra predsvem izredna hitrost ter igra brez žoge. Gordon namreč velja za enega boljših napadalcev, kar se tiče izvajanja presinga, lastnost, ki je zagotovo všeč Hansiju Flicku. Sistem, ki ga je Nemec implementiral v Kataloniji sloni predvsem na intenzivnosti igralcev, ko niso v posesti žoge. Tudi zaradi tega je v Barceloni zablestel Brazilec Raphinha, ki je pod Flickom doživel pravo karierno pomlad.

Prav Brazilca bi lahko v prvi postavi zamenjal Gordon, ki je po osnovni nogometni izobrazbi sicer levi krilni napadalec, dobro pa se znajde tudi na položaju osrednjega napadalca. Po odhodu legendarnega Poljaka Roberta Lewandowskega bodo pri Blaugrani krpali luknjo na čelu napada, to vrzel bi lahko zapolnil tudi Anglež. Letos je zablestel predvsem v Ligi prvakov, kjer si je z 10. zadetki prislužil tretji najboljši strelski izkupiček. V angleškem prvenstvu se je ustavil pri skromni številki šestih golov, kar je v oči skočilo tudi številnim privržencem katalonskega kluba, ki niso najbolj naklonjeni njegovemu prihodu v Barcelono.

Blaugrana je imela največ težav v obrambi, kjer je intenziven slog Flicka terjal veliko napak relativno mlade zadnje linije na čelu s Pauom Cubarsijem. Mediji na Iberskem polotoku že nekaj časa poročajo o zanimanju, ki ga v Kataloniji kažejo za osrednjim branilcem Interja Alessandrom Bastonijem. Če bodo za Gordona odšteli nekaj manj kot 100 milijonov evrov, se zna zgoditi, da jim bo zmanjkalo denarja za še eno odmevno orepitev. Veliko vprašanje se poraja tudi glede prihodnosti Marcusa Rashforda, ki se mu je iztekla posoja, skoraj jasno pa je, da se ne bo vrnil v Manchester. Rdeči vragi bi zahtevali slabih 30 milijonov, ki pa jih Barcelona očitno ni preipravljena odšteti.

Vladimir.Krutov
27. 05. 2026 19.58
zelo zanimiv igralec....sem presenečen...
modelx
27. 05. 2026 19.55
problem pri rashfordu ni odkupni znesek, temveč njegova plača.
Samo navijač
27. 05. 2026 19.49
Pranje denarja
Petarda10
27. 05. 2026 19.41
Dobrosodel Gordon, menda ze vse dogovorjeno velik delavec na igriscu z odlicnim presingom ampak ali je res potreben je vprasanje in kaj to pomeni ali bo sploh prisel letos se napadalec zna biti zanim prestopni rok za barco
NoriSušan
27. 05. 2026 19.39
Barca že pripravlja okrepitve že takoj po koncu sezone. Že z mislimi v novi sezoni in seveda na lov po nove trofeje.
