Še več težav za Real: Mbappe izpustil trening pred tekmo s Cityjem

Španski strateg Xabi Alonso na novinarski konferenci pred obračunom z Manchester Cityjem ni omenil, da bi imel Kylian Mbappe kakšne težave. Kljub temu so nato predstavniki sedme sile v Madridu na treningu opazili, da najboljšega strelca Reala ni na treningu. Manjkal je tudi Eduardo Camavinga, ki bo skoraj zagotovo izpustil evropski obračun.

Španski mediji poročajo, da je Mbappe utrpel poškodbo leve noge, zato je vprašljiv za dvoboj s sinjemodrimi, ki jih vodi Pep Guardiola. Mbappe je bil v tej sezoni najbolj razpoložen igralec Madrida. V La Ligi in Ligi prvakov je doslej dosegel že 25 golov ter dodal štiri podaje.