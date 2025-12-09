Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Še več težav za Real: Mbappe izpustil trening pred tekmo s Cityjem

Madrid, 09. 12. 2025 14.32 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
5

Kylian Mbappe bi lahko zaradi poškodbe leve noge izpustil veliko tekmo Lige prvakov med Real Madridom in Manchester Cityjem, ki bo na sporedu v sredo (prenos na Kanalu A in VOYO). Francoski napadalec je bil danes odsoten s treninga Madridčanov, kar je povzročilo dodatne preglavice trenerju Reala Xabiju Alonsu, ki je pod vse večjim pritiskom.

Xabi Alonso ob manjši krizi Reala čuti vse več pritiska.
Xabi Alonso ob manjši krizi Reala čuti vse več pritiska. FOTO: AP

Španski strateg Xabi Alonso na novinarski konferenci pred obračunom z Manchester Cityjem ni omenil, da bi imel Kylian Mbappe kakšne težave. Kljub temu so nato predstavniki sedme sile v Madridu na treningu opazili, da najboljšega strelca Reala ni na treningu. Manjkal je tudi Eduardo Camavinga, ki bo skoraj zagotovo izpustil evropski obračun.

Španski mediji poročajo, da je Mbappe utrpel poškodbo leve noge, zato je vprašljiv za dvoboj s sinjemodrimi, ki jih vodi Pep Guardiola. Mbappe je bil v tej sezoni najbolj razpoložen igralec Madrida. V La Ligi in Ligi prvakov je doslej dosegel že 25 golov ter dodal štiri podaje.

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe FOTO: Profimedia

Prav tako je na dobri poti, da podre rekord Cristiana Ronalda za največ golov za Real v enem koledarskem letu. Francoz je bil odgovoren za polovico golov ekipe v španski prvi ligi in za tri četrtine njihovih golov v najvišjem evropskem tekmovanju.

Preberi še 'Salahove izjave so sramotne, z namenom, da bi povzročil čim večjo škodo klubu'

Alonso je že tako pod velikim pritiskom, potem ko je na zadnjih petih prvenstvenih tekmah zbral le štiri točke. Španski trener ima veliko težav v obrambi, kjer pogreša Deana Huijsena, Trenta Alexander-Arnolda, Daniela Carvajala, Ferlanda Mendyja, Davida Alabo in po novem tudi Ederja Militaa. Morebitna odsotnost Mbappeja bi bila nov velik udarec za kraljevi klub.

Real Madrid - Manchester City na Kanalu A in VOYO
Real Madrid - Manchester City na Kanalu A in VOYO FOTO: 24ur.com
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet liga prvakov real madrid mbappe poškodba
Naslednji članek

'Salahove izjave so sramotne, z namenom, da bi povzročil čim večjo škodo klubu'

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lucky
09. 12. 2025 15.42
Kk je že reku zapirač? Podira se kot hišica iz kart. Asi letijo na vse strani. Okol sodnika.
ODGOVORI
0 0
Lucky
09. 12. 2025 15.40
Nben ne dvomi, da se bo Real vrnu. Sam ugibamo lohk, kake svinjarije, se bojo še spomnal? Ko kradeš na odprti sceni in ti nben nč ne more, je samo nebo limit.
ODGOVORI
0 0
Luigi Taveri II.
09. 12. 2025 15.03
+7
Težave so bile že prej, ko je Mbappe izpustil dva penala proti Celti
ODGOVORI
8 1
Luigi Taveri II.
09. 12. 2025 14.51
+8
Sodnik srečanja bo Clément Turpin pod katerim Real še ni zgubil tekme...edina težava bi lahko bila, ker tudi on ne dovoli, da ga kdorkoli pošilja v PM . Lahoz bi rekel, da je preveč čustveno vpleten
ODGOVORI
9 1
Luigi Taveri II.
09. 12. 2025 14.44
+8
Seveda bo igral...je pa strah velik gospod.
ODGOVORI
9 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385