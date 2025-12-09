Še več težav za Real: Mbappe izpustil trening pred tekmo s Cityjem

Španski strateg Xabi Alonso na novinarski konferenci pred obračunom z Manchester Cityjem ni omenil, da bi imel Kylian Mbappe kakšne težave. Kljub temu so nato predstavniki sedme sile v Madridu na treningu opazili, da najboljšega strelca Reala ni na treningu. Manjkal je tudi Eduardo Camavinga, ki bo skoraj zagotovo izpustil evropski obračun.
Španski mediji poročajo, da je Mbappe utrpel poškodbo leve noge, zato je vprašljiv za dvoboj s sinjemodrimi, ki jih vodi Pep Guardiola. Mbappe je bil v tej sezoni najbolj razpoložen igralec Madrida. V La Ligi in Ligi prvakov je doslej dosegel že 25 golov ter dodal štiri podaje.
Prav tako je na dobri poti, da podre rekord Cristiana Ronalda za največ golov za Real v enem koledarskem letu. Francoz je bil odgovoren za polovico golov ekipe v španski prvi ligi in za tri četrtine njihovih golov v najvišjem evropskem tekmovanju.
Alonso je že tako pod velikim pritiskom, potem ko je na zadnjih petih prvenstvenih tekmah zbral le štiri točke. Španski trener ima veliko težav v obrambi, kjer pogreša Deana Huijsena, Trenta Alexander-Arnolda, Daniela Carvajala, Ferlanda Mendyja, Davida Alabo in po novem tudi Ederja Militaa. Morebitna odsotnost Mbappeja bi bila nov velik udarec za kraljevi klub.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.