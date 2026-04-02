Nogomet

Še zadnji žebelj v italijansko nogometno krsto? 'Če ne boste izboljšali infrastrukture, boste izgubili EP'

Rim, 02. 04. 2026 13.41 pred 26 dnevi 2 min branja 12

Avtor:
STA
San Siro

Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin je v tisku opozoril, da Italija, ki je skupaj s Turčijo soorganizatorka evropskega prvenstva 2032, morda ne bo gostila turnirja. Razlog je slabo stanje italijanskih stadionov, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki so po njegovi oceni "med najslabšimi v Evropi".

"Euro 2032 je načrtovan in brez dvoma ga bomo priredili, to je gotovo. Upam, da bo (italijanska) infrastruktura pripravljena. Če ne, turnirja ne bo v Italiji," je Aleksander Čeferin povedal za italijanski dnevnik Gazzetta dello Sport. Kot je to storil že maja, je vodja evropskega nogometa obžaloval stanje italijanskih stadionov. "Italijanski politiki bi se morda morali vprašati, zakaj je italijanska nogometna infrastruktura med najslabšimi v Evropi," je poudaril.

Čeferin je spregovoril tudi o slabi predstavi azzurrov, ki so v torek tretjič zaporedoma izpadli v končnici kvalifikacij za svetovno prvenstvo, in izjavil, da je "Italija ena najpomembnejših nogometnih držav in se bo vrnila na vrh".

Vendar je opozoril, da je "največji problem v italijanskem nogometu odnos med nogometno politiko in 'običajno' politiko".

Aleksander Čeferin
FOTO: Profimedia

Italija naj bi pet stadionov, ki bodo gostili tekme eura 2032, prvotno določila oktobra. Ponudbe je oddalo 11 mest oziroma stadionov: Rim, Firence, Bologna, Verona, Milano, Genova, Bari, Neapelj, Torino, Cagliari in Palermo.

Med temi ponudbami pa sta tudi dve za stadiona, ki še nista zgrajena. V Milanu sta Inter in Milan začela skupen projekt gradnje novega San Sira. Prejšnji mesec je mestni svet Rima dal zeleno luč načrtom Rome za gradnjo novega stadiona v okrožju Pietralata na severovzhodu italijanske prestolnice, ki se bo začel leta 2027.

Gabriele Gravina
FOTO: AP

Vendar bi te projekte lahko odložil dolgotrajen upravni postopek, ki ga kritizirajo klubi serie A in ki ovira posodobitev starajoče se stadionske infrastrukture.

nogomet čeferin
KOMENTARJI12

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Sl0venc
02. 04. 2026 17.20
A Turki imajo boljše štadione?
Tommy Shelby
02. 04. 2026 17.56
ja sam oni so muslimani pri njih tud ce na njivi igrajo pa uefa ne bo nic rekla
zmerni pesimist
02. 04. 2026 16.37
A v bosni je pa ok
bandit1
02. 04. 2026 16.23
2032 , ja takrat bodo že vsi v rovih in obrambnih jarkih.
borjac
02. 04. 2026 15.55
Italijanski strokovnjaki , trenerji , igralci ... kamor koli pridejo igrat v ligi prvakov , Uefa , konferenčni ligi .... kritizirajo igrišča , urejenost stadionov itd. ... , resnica je pa ta da so ravno njihovi Stadioni v Italiji najslabši, ampak vse to pokrijejo z staro slavo , uspehi v preteklosti in s tem da so zelo, zelo "nogometni " , taka je ta resnica , zato jim je sedaj , ko je še pravi čas , Čeferin nalil čistega vina , z izgubo Evropskega prvenstva zaradi slabe infrastrukture , vsa ta mesta , ki so imenovana v seznamu mest , ki so se prijavila za organizacijo Evropskega prvenstva , niti eno od teh mest nima primernega stadiona , v Italiji imamo samo tri (3) stadione na nivoju , Atalanta Bergamo, Udinese Videm, in Juventusov stadion v Torinu , drugih stadionov na tem NIVOJU NI in PIKA.
Gostilnaiscekuharja
02. 04. 2026 15.22
kot drzava so itak katastrofa...kot narod se bolj...zivijo na stari slavi...dosti besedin nic dejanj...viva l'Italia
DAN ODPRTIH VRAT
02. 04. 2026 15.21
Sankcije delujejo
Banion
02. 04. 2026 14.49
italjanska birokracija je grozna in če se kdo zgraža nad našon naj poskusi tam
mmickica
02. 04. 2026 14.22
Ni money money...
Colgate
02. 04. 2026 16.11
@mmicika Ja kako pa bo? Grčija in Italija sta EDINI državi v EU, kjer narod slabše živi kot pred 30 leti. Povera Italia
Kolllerik
02. 04. 2026 20.19
Zunanji dolg Italije je enormen
