Še zadnji žebelj v italijansko nogometno krsto? 'Če ne boste izboljšali infrastrukture, boste izgubili EP'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Euro 2032 je načrtovan in brez dvoma ga bomo priredili, to je gotovo. Upam, da bo (italijanska) infrastruktura pripravljena. Če ne, turnirja ne bo v Italiji," je Aleksander Čeferin povedal za italijanski dnevnik Gazzetta dello Sport. Kot je to storil že maja, je vodja evropskega nogometa obžaloval stanje italijanskih stadionov. "Italijanski politiki bi se morda morali vprašati, zakaj je italijanska nogometna infrastruktura med najslabšimi v Evropi," je poudaril.

Čeferin je spregovoril tudi o slabi predstavi azzurrov, ki so v torek tretjič zaporedoma izpadli v končnici kvalifikacij za svetovno prvenstvo, in izjavil, da je "Italija ena najpomembnejših nogometnih držav in se bo vrnila na vrh".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Vendar je opozoril, da je "največji problem v italijanskem nogometu odnos med nogometno politiko in 'običajno' politiko".

Aleksander Čeferin FOTO: Profimedia

Italija naj bi pet stadionov, ki bodo gostili tekme eura 2032, prvotno določila oktobra. Ponudbe je oddalo 11 mest oziroma stadionov: Rim, Firence, Bologna, Verona, Milano, Genova, Bari, Neapelj, Torino, Cagliari in Palermo.

Med temi ponudbami pa sta tudi dve za stadiona, ki še nista zgrajena. V Milanu sta Inter in Milan začela skupen projekt gradnje novega San Sira. Prejšnji mesec je mestni svet Rima dal zeleno luč načrtom Rome za gradnjo novega stadiona v okrožju Pietralata na severovzhodu italijanske prestolnice, ki se bo začel leta 2027.

Gabriele Gravina FOTO: AP