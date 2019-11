Se zagrebškemu Dinamu obeta nov masten zaslužek? Barca opazuje Petkovića

Katalonski Sport poroča, da si ga je športni direktor Barcelone Eric Abidal ogledal na delu na sobotni tekmi hrvaške reprezentance v kvalifikacijah za Euro 2020 s Slovaško na Rujevici, kjer so ga sicer opazili hrvaški novinarji. Petković se je na reškem stadionu oglednikom iz Barcelone predstavil z zadetkom, Hrvaška pa je slavila s 3:1 in si zagotovila nastop na prvenstvo. Barcelonanaj bi si Petkovića želela na položaju 'devetice', še trdijo pri katalonskem mediju. 25-letnega hrvaškega napadalca vidijo kot zamenjavo za Luisa Suareza, ki bo januarja dopolnil 33 let in ni več rosno mlad.

Petković je v kvalifikacijah Lige prvakov za to sezono prispeval štiri zadetke, enega pa je dosegel tudi v skupinskem delu Lige prvakov, kjer Dinamo ostaja v igri za napredovanje v izločilne boje. Štiri zadetke je dal tudi na sedmih tekmah v kvalifikacijah hrvaške reprezentance za Euro 2020. Glede na to, da se za Petkovića zanima slovita Barcelona, se ob morebitnem prestopu Dinamu obeta astronomska odškodnina. Tržna vrednost Petkovića po oceni Transfermarkta znaša 8 milijonov evrov, a jasno je, da ga Dinamo ne bo spustil za manj kot 15 milijonov evrov, so prepričani hrvaški mediji. Tu je tudi vroči Dani Olmo, ki je prav tako na radarju številnih evropskih velikanov.