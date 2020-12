Seattle po zaostanku 0:2 v finale lige MLS

Nogometaši Seattla so pokazali karakter in nepopustljivost in se vrnili po zaostanku in bodo tako le branili naslov prvaka v ligi MLS (Major League Soccer), čeprav jim je slabo kazalo že globoko v drugem polčasu. V prvem polčasu je padel en gol, za Minnesoto je bil uspešen Emanuel Reynoso v 29. minuti. Bakaye Dibassyje nato v 67. minuti dosegel še en gol in kazalo je, da je United na poti v finale.

A je sledil preobrat s tremi zaporednimi goli Seattla. V 75. minuti je Will Bruin dosegel gol, Raul Ruidiaz je izenačil v 89. minuti (dosegel je tudi gol v 53. minuti, a ga je glavni sodnik po ogledu VAR razveljavil zaradi prekrška), v sodnikovem podaljšku pa je dokončen preobrat zagotovil Gustav Svensson (v igro je vstopil v 73. minuti) v 93. minuti.Seattle v finalu lige MLS čaka moštvo Columbus Crew.