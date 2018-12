Sedaj je tudi uradno: Barišić je Olimpijina preteklost

Dosedanji trener NK Olimpija Ljubljana Zoran Barišić je po opravljenih pogovorih s predsednikom kluba Milanom Mandarićem sporočil odločitev o sporazumni prekinitvi pogodbe s klubom. Barišić je bil že četrti trener, ki je v tej sezoni poveljeval aktualnim prvakom iz Ljubljane.

Zoran Barišić, Slobodan Grubor in Murat Topal. Vsi trije so že Olimpijina preteklost ... FOTO: Damjan Žibert

Kot je v izjavi sporočila Olimpija, je Zoran Barišić po opravljenih pogovorih s predsednikom kluba Milanom Mandarićem le tri mesece po prihodu v Ljubljano sporočil odločitev o sporazumni prekinitvi pogodbe s klubom iz prestolnice.

Ljubljanski nogometni prvoligaš je po več dneh medijskih ugibanj potrdil, da Zoran Barišić ni več njihov trener. Klub in 48-letni Avstrijec sta po besedah kluba dosegla sporazumno prekinitev sodelovanja.

"Delo, ki sem ga opravil v Olimpiji, je bilo zame zanimivo in koristno. V klub sem prišel pred tremi meseci in delal intenzivno ter poskušal iz moštva izvleči maksimum. Odločitev predsednika Mandarića, da so v klubu potrebne radikalne spremembe v smislu pomlajevanja ekipe in nižanja stroškov, povsem razumem. Strinjala sva se, da so za to potrebni ostrejši rezi. Razmišljal sem o novi strategiji, a se v njej nisem videl. Menim, da je bolje, da vlogo trenerja prevzame nekdo drug. To sem predlagal tudi predsedniku in veseli me, da sva se okoli tega hitro dogovorila. Upam, da sem v nekaj mesecih vendarle naredil nekaj dobrih stvari za Olimpijo in verjamem, da se bo klub z novo strategijo hitro stabiliziral. Zahvaljujem se Milanu Mandariću za zaupanje, igralcem pa za odlično sodelovanje. Hvala tudi navijačem," je ob odhodu za uradno spletno stran kluba dejal Zoran Barišić.

Zoran Barišić je na dvanajstih tekmah na klopi Olimpije izgubil le enkrat. Ga je res odnesel sramotni poraz v Kidričevem? FOTO: Damjan Žibert

Predsednik državnih in pokalnih prvakov Milan Mandarić se je Zoranu Barišiću zahvalil za izjemno korektno sodelovanje in profesionalen odnos do dela, ki ga je kazal.

Barišič je septembra sicer podpisal triletno pogodbo in zdelo se je, da je klub po številnih trenerskih rošadah v poletnem obdobju le našel dolgoročno rešitev. A po porazu proti Aluminiju z 2:6 v predzadnjem krogu jesenskega dela so se stvari obrnile na glavo.