Sedaj je tudi uradno: Solari bo vodil Real (vsaj) do junija 2021

"Člani upravnega odbora, ki so se sestali danes, 13. novembra 2018, so sprejeli, da bo Santiago Solari prevzel vodenje članskega moštva. Z današnjim dnem mu prične teči pogodba, ki se izteče 30. junija 2021," so v kratkem sporočilu za javnost zapisali na uradni spletni strani aktualnih prvakov Lige prvakov. Santiago Solari je sicer vodenje madridskega nogometnega velikana prevzel 29. oktobra, potem ko je vodstvo kluba zaradi slabih rezultatov in visokega poraza na derbiju z Barcelono (5:1), odstavilo Julena Lopetegujija. Madridčani so v tem kratkem obdobju pod Argentinčevim vodstvom močno popravili vtis in predstave na zelenici. Na štirih tekmah pod vodstvom Solarija so vknjižili prav toliko zmag in v tem času nasprotnikom zabili 15 golov, prejeli pa zgolj 2.

Kraljevo beli so v tem času tudi zmanjšali zaostanek za vodilno Barcelono v španski La Ligi, ki po 12-ih odigranih krogih znaša povsem ulovljive 4 točke. Prav tako so storili pomemben korak k napredovanju v izločilne boje Lige prvakov, potem ko s v četrtem krogu skupinskega dela z visokih 5:0 odpravili Viktorijo iz Plzna in jim teoretično za napredovanje zadostuje že točka proti Romi, v primeru, da CSKA ne premaga Viktorije.

"Če vam povem po pravici, smo zelo, zelo zadovoljni z njim in z njegovim delom. Ni nobenega dvoma, da je moštvo prevzel v zelo zahtevnem obdobju, ko rezultati nikakor niso prikazovali realnega stanja moštva. V tem kratkem obdobju je moštvo pod njegovim vodstvom doseglo nekaj odmevnih rezultatov in tega ne gre zanemariti,"je že po tekmi s Celto minuli konec tedna, dejal realov športni direktor Emilio Butraguenoin namignil, da bi lahko Solari dobil pogodbo za daljši čas.

