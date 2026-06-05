Sedaj ni več dvoma: Kek se vrača na Reko, v ponedeljek inavguracija

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Na Reki že dlje časa krožijo informacije, da je dolgoletni prvi mož Rijeke Damir Mišković vse že dogovoril čaka se le še uradna potrditev. Španec Victor Sanchez je pri Rijeki odpisan takoj po koncu sezone, Rujevico pa se vrača Slovenec Matjaž Kek, tu sedeaj nio več nobenega dvoma.

"V ponedeljek se bo zgodila uradna potrditev. Miškovič in Kek bosta skupaj napovedala nov projekt. Ja, Slovenec se nepreklicno vrača na Kvarner," so enotni hrvaški mediji.

Matjaž Kek na klopi slovenske reprezentance FOTO: Sofascore.com

Mišković je v preteklosti večkrat skušal v klub vrniti Matjaža Keka, najuspešnejšega trenerja v zgodovini Rijeke, a je ta ponudbe zavračal, saj je opravljal funkcijo selektorja slovenske reprezentacije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Zdaj je prost – Kek ima rad Reko, Rijeka obožuje Keka, Mišković pa je z njim v vseh teh letih ohranil pristen prijateljski odnos. V ponedeljek se bo zgodilo," piše hrvaški net.hr.

Matjaž Kek FOTO: Luka Kotnik

"V Rijeki že dlje časa trdijo, da sta se Kek in Mišković že dogovorila ter da se čaka le še konec sezone. Sancheza si bodo na Rujevici sicer zapomnili po odlični evropski sezoni, v kateri je Rijeka prišla do osmine finala Konferenčne lige in z borbenimi predstavami pošteno namučila Strasbourg, kasnejšega polfinalista tekmovanja," so izčrpni številni hrvaški mediji.