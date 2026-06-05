Sedaj ni več dvoma: Kek se vrača na Reko, v ponedeljek inavguracija

Na Reki že dlje časa krožijo informacije, da je dolgoletni prvi mož Rijeke Damir Mišković vse že dogovoril čaka se le še uradna potrditev. Španec Victor Sanchez je pri Rijeki odpisan takoj po koncu sezone, Rujevico pa se vrača Slovenec Matjaž Kek, tu sedeaj nio več nobenega dvoma.
"V ponedeljek se bo zgodila uradna potrditev. Miškovič in Kek bosta skupaj napovedala nov projekt. Ja, Slovenec se nepreklicno vrača na Kvarner," so enotni hrvaški mediji.
Mišković je v preteklosti večkrat skušal v klub vrniti Matjaža Keka, najuspešnejšega trenerja v zgodovini Rijeke, a je ta ponudbe zavračal, saj je opravljal funkcijo selektorja slovenske reprezentacije.
"Zdaj je prost – Kek ima rad Reko, Rijeka obožuje Keka, Mišković pa je z njim v vseh teh letih ohranil pristen prijateljski odnos. V ponedeljek se bo zgodilo," piše hrvaški net.hr.
"V Rijeki že dlje časa trdijo, da sta se Kek in Mišković že dogovorila ter da se čaka le še konec sezone. Sancheza si bodo na Rujevici sicer zapomnili po odlični evropski sezoni, v kateri je Rijeka prišla do osmine finala Konferenčne lige in z borbenimi predstavami pošteno namučila Strasbourg, kasnejšega polfinalista tekmovanja," so izčrpni številni hrvaški mediji.
Dvojna krona v nogometu označuje dosežek kluba, ki v isti sezoni osvoji tako državno prvenstvo kot tudi nacionalni pokal. To velja za enega najprestižnejših dosežkov v klubskem nogometu, saj zahteva konstantno visoko raven igre skozi celotno tekmovalno leto v obeh ključnih domačih tekmovanjih.
Konferenčna liga je tretje po moči evropsko klubsko nogometno tekmovanje, ki ga organizira UEFA. Ustanovljena je bila leta 2021 z namenom, da klubom iz manjših ali manj razvitih nogometnih lig omogoči večjo izpostavljenost na mednarodnem odru in poveča število ekip, ki lahko sodelujejo v evropskih tekmovanjih, s čimer se spodbuja razvoj nogometa po celotni Evropi.
V kontekstu športa in nogometa se izraz inavguracija uporablja za uradno predstavitev ali nastop novega trenerja, igralca ali vodstvenega kadra. Pomeni slovesen začetek mandata, kjer klub javnosti in medijem predstavi svojo novo pridobitev ter začrta vizijo in cilje za prihodnje obdobje.
Prvi Kekov mandat na klopi slovenske reprezentance je trajal od 2007 do 2011. Kek je bil od novembra 2018 še drugič na klopi slovenske članske vrste, v prvem mandatu jo je popeljal na svetovno prvenstvo 2010, nedavno pa na še na evropsko prvenstvo v Nemčiji.
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