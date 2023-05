Sedem ljudi aretiranih zaradi rasizma, uperjenega v Viniciusa

To sicer ni bilo prvo rasistično dejanje, usmerjeno v Brazilca, je pa prvo, za katerega je španska policija, kot kaže, našla krivce. Navijači Atletica so namreč že septembra lani na prvenstvenem dvoboju Brazilcu vzklikali neprimerne besede, primer domnevnega rasizma so preiskovali tudi državni tožilci, ki pa so decembra končali preiskavo, češ da ni bilo mogoče identificirati krivcev. Tokrat pa je španskim oblastem uspelo in zaradi rasističnega incidenta so prostost vsaj začasno izgubili štirje mladeniči. "Preiskava, ki jo je izvedla policija z zbranimi dokazi, pričami in odprtokodno digitalno raziskavo, je med drugim vodila do identifikacije štirih moških, osumljenih kaznivega dejanja," je v uradni izjavi zapisala španska policija. "Aretirane osebe so moški stari med 18 in 21 let, trije pa so tudi aktivni člani radikalne navijaške skupine nogometnega kluba iz Madrida," so med drugim zapisali v izjavi za javnost.