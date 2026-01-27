Naslovnica
Nogomet

Sedem navijačev PAOK-a izgubilo življenje na poti na tekmo

Temišvar, 27. 01. 2026 19.37 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Posledice nesreče v Romuniji

V hudi prometni nesreči pri romunskem mestu Temišvar je življenje izgubilo sedem navijačev grškega nogometnega kluba Paok, ki so bili na poti v Lyon na tekmo Lige Evropa.

Ta povzema poročanje grškega radia, da je sedem grških državljanov umrlo v prometni nesreči na poti v Lyon, kjer bo v četrtek tekma evropske lige med Olympiquom in Paokom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V minibusu, ki je po prehitevanju čelno trčil v tovornjak, je umrlo sedem navijačev solunskega kluba. Na kraj nesreče se je odpravil tudi predstavnik grške ambasade v Romuniji, prav tako je na poti tja predstavnik Paoka.

Po nesreči se je odzval tudi grški predsednik vlade Kiriakos Micotakis, ki je na družbenih omrežjih zapisal, da je globoko pretresen zaradi izgube sedmih mladih življenj. Dodal je, da grške oblasti sodelujejo pri preiskavi nesreče in ponudil pomoč vsem prizadetim.

