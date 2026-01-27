Sedem navijačev PAOK-a izgubilo življenje na poti na tekmo

Ta povzema poročanje grškega radia, da je sedem grških državljanov umrlo v prometni nesreči na poti v Lyon, kjer bo v četrtek tekma evropske lige med Olympiquom in Paokom.

V minibusu, ki je po prehitevanju čelno trčil v tovornjak, je umrlo sedem navijačev solunskega kluba. Na kraj nesreče se je odpravil tudi predstavnik grške ambasade v Romuniji, prav tako je na poti tja predstavnik Paoka.

Po nesreči se je odzval tudi grški predsednik vlade Kiriakos Micotakis, ki je na družbenih omrežjih zapisal, da je globoko pretresen zaradi izgube sedmih mladih življenj. Dodal je, da grške oblasti sodelujejo pri preiskavi nesreče in ponudil pomoč vsem prizadetim.