Sedmica v Rimu poskrbela za prvo trenersko žrtev sezone v Serie A

Paolo Zanetti je ekipo prevzel na začetku lanske sezone – lani je imel v ekipi tudi slovenskega reprezentanta Petra Stojanovića – in s 14. mestom izpolnil zadani cilj, obstanek med elito. Letos pa ekipi ne gre, na štirih tekmah ni dosegla niti gola.

Klub imena njegovega naslednika še ni sporočil, mediji špekulirajo, da bo to Aurelio Andreazzoli, ki je ekipo vodil pred prihodom Zanettija. Če se bo to uresničilo, bo to v klubu že njegov četrti mandat. Bo pa imel zahteven vnovični debi, v naslednjem krogu se bo Empoli namreč meril z Interjem.