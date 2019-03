'Šef Solskjaer' obljublja poletne okrepitve: Vsak si želi igrati za United

Uprava Manchester Uniteda je končno storila to, kar so navijači upali in pričakovali. Ole Gunnar Solskjaer ni več zgolj začasni trener rdečih vragov, saj je s klubom 'svojih sanj' podpisal triletno pogodbo. Sedaj ko je razrešil svojo prihodnost, pa se je Norvežan že ozrl proti poletnim okrepitvam.

Malokdo je pričakoval, da bo Ole Gunnar Solskjaer, ki je 19. decembra lani zamenjal odstavljenega Joseja Mourinha na klopi Manchester Uniteda, na tako učinkovit način preobrazil moštvo, ki je v prvem delu sezone zaostalo za vsemi pričakovanji. A zgodilo se je prav to. United je pod vodstvom Norvežana na 19 tekmah vknjižil 14 zmag, zgolj tri poraze, ter v angleški Premier League zbral največ točk od vseh klubov. Poleg tega, da so se rdeči vragi znova vmešali v boj za četrto mesto, ki v prihodnji sezoni prinaša nastop v Ligi prvakov, so še vedno v igri, da celo osvojijo 'sveti gral' evropskega nogometa. Pod njegovim vodstvom so namreč nogometaši zaigrali kot prerojeni in lahko rečemo, kar senzacionalno v osmini finala Lige prvakov izločili favorizirani PSG, potem ko so prvo tekmo na domačem Old Traffordu izgubili z 0 : 2.

Za 'nagrado' se bodo sedaj v četrtfinalu pomerili še z enim evropskim velikanom, in sicer Barcelono. Solskjaer se zaveda, da bo v letošnji sezoni težko osvojil kakšno lovoriko, a se ne predaja. Sedaj ko je podpisal dolgoročno pogodbo, ki ga z Unitedom veže vse do leta 2022, pa je Norvežan že začel razmišljati tudi o kadru in okrepitvah, s katerimi bi se v prihodnji sezoni res boril za lovorike na vseh 'frontah'.

Ole Gunnar Solskjaer bo Manchester United vodil 'vsaj' do konca sezone 2021/22. FOTO: AP