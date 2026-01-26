Selan iz Brava na Poljsko

Nekdanji up novomeške Krke Beno Selan je za Bravo nastopal že v mlajših starostnih kategorijah, v zaključku jesenskega dela sezone pa je postal najmlajši nogometaš v zgodovini Brava, ki je za člansko ekipo rumenih odigral sto uradnih tekem. V 7560 minutah je dosegel dva zadetka, dodal je še dve asistenci.

"Ko je pred leti prestopil prag NK Bravo, smo vedeli, da ima pred seboj svetlo prihodnost. Postopoma smo ga vključevali v proces članske ekipe in mu iz sezone v sezono zaupali vse več odgovornosti. Ponujeno priložnost je izkoristil ter se razvil v odličnega vezista. Ponudba zanj je bila zelo dobra in veseli nas, da smo z izvedenim prestopom zadovoljni vsi udeleženi. Benu se zahvaljujem za vse, kar je dal klubu, in mu želim vso srečo na nadaljnji poti," je ob prodaji vezista za uradno klubsko speltno stran povedal športni direktor kluba Dejan Močnik.

Cracovia v poljskem prvenstvu zaseda šesto mesto lestvice.