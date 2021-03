Selektor Belgije miri strasti: Nismo v vojni z Realom

Eden Hazard naj na priporočilo kluba ne bi prestal vnovične operacije poškodovanega desna gležnja, je poročal ESPN. Belgijska reprezentanca s svojimi zdravniki meni drugače, vse skupaj pa seveda še posebej podrobno spremlja selektor "rdečih vragov" Roberto Martinez, čigar reprezentanca je v polni postavi med glavnimi kandidati za končno zmago na Euru 2020.

"Imam občutek, da bi se lahko ta situacija razrešila veliko prej kot do Eura, a samo takrat, ko bo šel Eden iz dneva v dan, bomo dobili končni odgovor," je med spletno novinarsko konferenco dejal Martinez. "Belgija ni v vojni z Real Madridom, Hazard bo najboljši igralec na evropskem prvenstvu," je še bojevito dejal nekdanji trener Swansea Cityja, Wigan Athletica in Evertona.

Zidane: Načrt je drugačen

Napovedal je tudi, da bo belgijska reprezentanca sledila navodilom in poskušala poškodbo zdraviti s "konservativnim" pristopom, ki seveda ne vključuje operacije. Hazard je po skoraj dveh mesecih premora zaradi zadnje poškodbe spet zaigral na ligaški tekmi minuli konec tedna in hitro je postalo jasno, da je utrpel novo poškodbo, po podatkih kluba je šlo za mišico psoas.

"Želimo si, da bi si Eden opomogel,"je na petkovi novinarski konferenci dejal trener Real Madrida Zinedine Zidane."Najpomembneje zanj je, da bo povsem zdrav. Ne bo prestal operacije, načrt je drugačen in na tem delamo. Kar si kot trener želim, tega pa si želi tudi igralec in vsi ostali tukaj, je, da se vrne povsem zdrav,"je dodal Zidane.

Težave s ploščico?

Hazard naj bi bil prepričan, da je veliko število poškodb povezano z gležnjem, vse pa naj bi izviralo iz operacije marca 2020 v Dallasu, ko so nekdanjemu zvezdniku Lilla in Chelseaja vstavili kovinsko ploščico. Vse od rekordnega prestopa iz Chelseaja leta 2019 je 30-letnik izpustil več tekem kot jih je za Real preživel na zelenici, v prvi sezoni je utrpel tudi zlom noge.

"Vsi smo zelo pozitivni glede tega, kar se bo zgodilo v naslednjih nekaj tednih. Eden je dobro razpoložen. Ve, da je v najboljšem trenutku svoje kariere, vsi pa vidimo, da ko je na zelenici naš kapetan, takrat dela razliko, zdaj pa se le veseli tega, da bo povsem nared," je dodal Martinez.

"Je igralec, ki ni bil nikoli v karieri poškodovan, to pa je resničen šok, to je nekaj novega. Veliko negotovosti je okoli tega, a v smislu poškodbe sem zelo pozitiven, da bomo lahko najboljšega Edena Hazarda videli še veliko pred Eurom. Še dolga pot ga čaka pri okrevanju in ne smemo mu postavljati nobenih časovnih omejitev. To bi bilo napačno in tvegano s strani kogar koli, če bi razmišljal o tem, ali bo povsem nared ali ne,"je še dodal selektor vodilne reprezentance z lestvice Mednarodne nogometne zveze.