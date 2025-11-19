Svetli način
Nogomet

'Selektor? Časa imamo na pretek. NZS je resna zveza in vedno preudarno vleče odločitve'

Ljubljana, 19. 11. 2025 13.09 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA
Komentarji
51

Slovenska nogometna reprezentanca je končala kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026. Te so bile neuspešne z vidika zastavljenega cilja, torej preboja vsaj v dodatne kvalifikacije, kar sta priznala tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović in selektor Matjaž Kek. Prihodnost slednjega je za zdaj še neznanka.

Predsednik NZS Radenko Mijatović
Predsednik NZS Radenko Mijatović FOTO: Damjan Žibert

Slovenija je v kvalifikacijah zasedla tretje mesto v skupini B, kjer je zbrala štiri točke. Dve od teh je osvojila proti Švedski, ki so največje razočaranje te skupine z vsega dvema točkama, toda Skandinavci bodo imeli zaradi uspešnih nastopov v ligi C lige narodov spomladi vendarle priložnost boriti se v dodatnih kvalifikacijah. V teh bo tudi drugouvrščeno Kosovo, ki je zbralo 11 točk, neposredno pot na SP v ZDA, Mehiko in Kanado pa si je zagotovila Švica s 14 točkami.

Preberi še Curacao spisal zgodovino: državica s 155.000 prebivalci prvič na SP

Slovencem je v teh kvalifikacijah manjkalo marsikaj, v primerjavi s prejšnjim ciklom za evropsko prvenstvo vsaj na videz ni bilo prave energije, najočitnejša je bila anemičnost napada. Slovenska vrsta je namreč dosegla le tri zadetke - vse na obeh tekmah proti Švedom (Sandi Lovrić, Žan Vipotnik in Timi Max Elšnik so bili strelci) - na šestih tekmah.

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović v pogovoru s predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom.
Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović v pogovoru s predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom. FOTO: Damjan Žibert

Predsednik NZS Radenko Mijatović je glede kvalifikacij dejal, da so pričakovali več. "Najprej pa je treba analizirati, kako je potekala cela zgodba. Časa imamo na pretek. Nogometna zveza je resna zveza in vedno preudarno vleče odločitve. To je reprezentanca, ki je oblikovana, ki je lani odigrala odlično evropsko prvenstvo. Fantje znajo igrati nogomet. Ciljev na eni strani nismo dosegli, ampak je vseeno treba v miru vleči neke odločitve za naprej," je dejal Mijatović in podprl tudi Kekovo strokovnost.

Preberi še 'Vedno je za neuspehe kriv selektor, za uspehe pa zaslužni igralci'

"Selektor Kek je vrhunski strokovnjak, ni pozabil voditi reprezentance. Pred letom, letom in pol ste ga praktično vsi hvalili, dvigovali v zvezde, kar si je tudi zaslužil glede na to, kako je reprezentanca prišla do EP in kako je odigrala na njem. Tudi v tem ciklu so se trudili maksimalno. A ko enkrat ne gre, ko ne dosegamo golov in ko ni rezultatov, smo seveda vsi razočarani. Ampak še enkrat, Kek je vrhunski strokovnjak," je dodal Mijatović in se dotaknil tudi Kekovega izteka pogodbe.

Radenko Mijatović
Radenko Mijatović FOTO: Luka Kotnik

"To so stvari, o katerih se je treba usesti tudi s selektorjem, treba se je pogovoriti. Časa imamo veliko, ker se liga narodov začne šele jeseni prihodnje leto. Časa je več kot dovolj in zagotovo ni normalno, da po zadnji tekmi, ki je komaj odigrana, zdaj mi govorimo o nekih velikih načrtih za naprej, o ne vem kakšnih aktivnostih in ne vem kakšnih ukrepih," je zaključil Mijatović.

Preberi še Slovenci kvalifikacije za SP sklenili brez dosežene zmage

Slovenska vrsta je še na lanskem EP delovala kot ekipa z jasno hrbtenico, tudi po njem se kadrovsko ni bistveno spreminjala, zato so bila pričakovanja kljub nepredvidljivi skupini tekmecev višja od doseženega. Po Kekovem mnenju so deloma v teh "sprinterskih" kvalifikacijah od septembra do novembra "najbolj izviseli v pripravi in razmišljanju".

Reprezentanco naslednje aktivnosti čakajo marca in junija s prijateljskimi tekmami, od septembra do novembra 2026 pa bo potekala peta izvedba lige narodov. Slovenija bo v tej spet igrala v ligi B.

nogomet slovenija ep mijatović
KOMENTARJI (51)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
profi
19. 11. 2025 15.02
Dokler bosta Mijatović in Kek imela škarje in platno v slovenskem nogometu bodo pozitivni rezultati preblisk.Da,uspeh je bil uvrstitev na euro,vse drugo pa je metanje peska v oči z izjavami o nevem kakšnem uspehu.Od kvalifikacij za euro ni ste zmagali tekme.Če je neodločen rezultat uspeh potem je škoda časa.Pa potem lahko vlečeta črte kolikor hočeta.Dejstvo je tako.
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
19. 11. 2025 15.02
Ja kje bomo zaposlovali balkanijado, prali denar in namescal rezultate ce bomo zapustili stolcke ? Bojkotirat vse tekme pa naj sami sedijo na balkansko stoziski sramoti. Mogoce bodo pa potem dojeli. Ce jih boste podpirali kupovali karte tako dolgo se bodo norcevali.
ODGOVORI
0 0
Sirhakel7
19. 11. 2025 14.57
+1
Radenko bi kot predsednik NZS prvi moral vedeti, da v sodobnem nogometu nikoli ni časa na pretek... Oziroma ga je, če nimaš nobenih tekmovalnih ambicij.. Zato pa nogometno smo kjer smo...
ODGOVORI
1 0
Blue Dream
19. 11. 2025 14.57
+1
Očitno da keka zanimajo samo evri €€€
ODGOVORI
1 0
Ice_Cat
19. 11. 2025 14.55
ocitno je za zvezo ceneje, da Kek ostane dokler ima pogodbo...kot je odpravnina predcasen odhod. Dobr se je zmenu.
ODGOVORI
0 0
Ice_Cat
19. 11. 2025 14.53
+1
Salabajzerji.....ne pa resna zveza!
ODGOVORI
1 0
orehek
19. 11. 2025 14.49
+1
Najprej Balkansko mafijo vržt ven iz zveze in narediti slovenske trdne temelje.
ODGOVORI
1 0
Uporabnik1854475
19. 11. 2025 14.45
+2
Sploh pa ne razumem kaj je treba analizirat. Še niso pogledal na lestvico? Aja, je časa se na pretek
ODGOVORI
2 0
FERDO9
19. 11. 2025 14.45
+2
Poačakajmo malo in vse se bo pozabilo - KEK bo naprej vlekel 300.000 EUR.......... treba je takoj....odstopa ali DA NOGA NEKOMU se vedno TAKOJ...............
ODGOVORI
2 0
Uporabnik1854475
19. 11. 2025 14.43
Za ene par potez mislim da kar NI dovolj casa
ODGOVORI
0 0
Odgovor_je_enak_prejšnjemu
19. 11. 2025 14.43
+5
Radenko je srž problema. Prvo naj odstopi on...
ODGOVORI
5 0
PuntaChristo
19. 11. 2025 14.42
+4
Radenko, spelji se. Vsi ste prisesani na zvezo, rezultatov pa ni. Pameten direktor menja vse. Nehajte si punit žepe. Isto je pri KZS ... glavni je več odsoten kot aktiven v pisarni ker gleda samo svoje intetese.
ODGOVORI
4 0
BR1AF
19. 11. 2025 14.39
+2
Nihče ni zahteval odstopa med kvalifikacijami in so se vsi vzdržali komentarjev .Po zaključenem kvalifikacijskem ciklusu pa je potrebno povleči poteze in to takkoj ,da lahko začne nova ekipa pripravljati vse za naslednjo jesen.Formirati štab ,formirati igralsko zasedbo in se pričeti uigravati...Saj menda ne mislite to početi junija /julija 2026...Takrat je vse prepozno ..torej pričeti z menjavami je potrebno pričeti takoj...
ODGOVORI
2 0
Sirhakel7
19. 11. 2025 14.52
Točno tako. Zdaj bodo pa septembra 2026 po dopustih in na podlagi analiz strokovno ugotovili, da te kvalifikacije niso bile uspešne. Ker je decembra 2026 potem že žreb za EP 2028 pa bodo spet strokovno seveda ugotovili, da je pa premalo časa za kadrovske rošade in ne bomo nič spreminjali.... in tako bo vse naprej do leta 2040, dokler se Radenko ne bo odločil iti v pokoj....
ODGOVORI
0 0
Slovenska pomlad
19. 11. 2025 14.38
-1
Do kdaj bomo dovolili razne Radenkote,Sekuliće, Janše...in druge tujerod
ODGOVORI
1 2
PuntaChristo
19. 11. 2025 14.44
+1
Ali pa, da boš placal kazen šele 3tjič, kot zigojner.
ODGOVORI
1 0
Teleport
19. 11. 2025 14.46
Pomlad, kako si lahko pozabil na gazdo od goloba, jankovica
ODGOVORI
0 0
ivanović
19. 11. 2025 14.36
Tolko si naredu nevarno NZS , kot je nevarna kobra, ravno ko je bila pri zobarju
ODGOVORI
0 0
zajebant1
19. 11. 2025 14.36
+2
Odstopi jugo
ODGOVORI
2 0
fotr80
19. 11. 2025 14.36
+6
po domace: mal bomo pocakal, da se pozabi in vse bo ostalo isto.
ODGOVORI
6 0
Banion
19. 11. 2025 14.32
+5
čas je tudi za prevetritev zveze, ob neuspehu bo šel slektor a on bo še naprej vedril in oblačil, čas je tudi za njegov odhod. Motivirati, v tujih klubih dobro plačane, ki se bojijo poškodb, je težko. Končno pa kje piše da moramo biti povsod najboljši, marsikje smo, v nogometu kjer igra najmanj slovencev pač nismo in to ni nobena tragedija
ODGOVORI
5 0
oježeš
19. 11. 2025 14.26
-2
To je pač šport. Ko ti uspe vse in si glavni na igriščih te vsi samo hvalijo in nočejo videti nobene napake. Ko ti ne gre, četudi so te včeraj hvalili, te danes pljuvajo in kritizirajo na vse možne načine. Se vidi enako pri vrhunskih športnikih v svetovno priznanih klubih. Ko Messi ni dal gola eno ali dve tekmi, so pljuvali po njem, da je za penzijo, enako z Ronaldom, enako s Pepetom kot trenerjem in še na marsikaterih drugih športih. Posamezniki morajo biti celo svoje obdobje le najboljši, če jim ne gre nekaj časa, pa pogrom in negativnost do neba. Največji kritizerji pa tisti, ki samo tolčejo po tipkovnici in sploh še niso brcali žoge, kaj šele igrali v kakem nogometnem klubu. Od njih razen negativnosti ni nobenega dobička za nobenega športnika.
ODGOVORI
0 2
Blue Dream
19. 11. 2025 14.22
+6
Predlagam da kakega bolj ambicioznega najdejo ker za kaka je predzadnje mesto vredu
ODGOVORI
6 0
