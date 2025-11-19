'Selektor? Časa imamo na pretek. NZS je resna zveza in vedno preudarno vleče odločitve'

Slovenska nogometna reprezentanca je končala kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026. Te so bile neuspešne z vidika zastavljenega cilja, torej preboja vsaj v dodatne kvalifikacije, kar sta priznala tudi predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović in selektor Matjaž Kek. Prihodnost slednjega je za zdaj še neznanka.

Predsednik NZS Radenko Mijatović FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Slovenija je v kvalifikacijah zasedla tretje mesto v skupini B, kjer je zbrala štiri točke. Dve od teh je osvojila proti Švedski, ki so največje razočaranje te skupine z vsega dvema točkama, toda Skandinavci bodo imeli zaradi uspešnih nastopov v ligi C lige narodov spomladi vendarle priložnost boriti se v dodatnih kvalifikacijah. V teh bo tudi drugouvrščeno Kosovo, ki je zbralo 11 točk, neposredno pot na SP v ZDA, Mehiko in Kanado pa si je zagotovila Švica s 14 točkami.

Slovencem je v teh kvalifikacijah manjkalo marsikaj, v primerjavi s prejšnjim ciklom za evropsko prvenstvo vsaj na videz ni bilo prave energije, najočitnejša je bila anemičnost napada. Slovenska vrsta je namreč dosegla le tri zadetke - vse na obeh tekmah proti Švedom (Sandi Lovrić, Žan Vipotnik in Timi Max Elšnik so bili strelci) - na šestih tekmah.

Predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović v pogovoru s predsednikom Evropske nogometne zveze Aleksandrom Čeferinom. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Predsednik NZS Radenko Mijatović je glede kvalifikacij dejal, da so pričakovali več. "Najprej pa je treba analizirati, kako je potekala cela zgodba. Časa imamo na pretek. Nogometna zveza je resna zveza in vedno preudarno vleče odločitve. To je reprezentanca, ki je oblikovana, ki je lani odigrala odlično evropsko prvenstvo. Fantje znajo igrati nogomet. Ciljev na eni strani nismo dosegli, ampak je vseeno treba v miru vleči neke odločitve za naprej," je dejal Mijatović in podprl tudi Kekovo strokovnost.

"Selektor Kek je vrhunski strokovnjak, ni pozabil voditi reprezentance. Pred letom, letom in pol ste ga praktično vsi hvalili, dvigovali v zvezde, kar si je tudi zaslužil glede na to, kako je reprezentanca prišla do EP in kako je odigrala na njem. Tudi v tem ciklu so se trudili maksimalno. A ko enkrat ne gre, ko ne dosegamo golov in ko ni rezultatov, smo seveda vsi razočarani. Ampak še enkrat, Kek je vrhunski strokovnjak," je dodal Mijatović in se dotaknil tudi Kekovega izteka pogodbe.

Radenko Mijatović FOTO: Luka Kotnik icon-expand

"To so stvari, o katerih se je treba usesti tudi s selektorjem, treba se je pogovoriti. Časa imamo veliko, ker se liga narodov začne šele jeseni prihodnje leto. Časa je več kot dovolj in zagotovo ni normalno, da po zadnji tekmi, ki je komaj odigrana, zdaj mi govorimo o nekih velikih načrtih za naprej, o ne vem kakšnih aktivnostih in ne vem kakšnih ukrepih," je zaključil Mijatović.